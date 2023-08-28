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Глава Валуйского округа рассказал о состоянии раненных при обстреле

Глава Валуйского округа рассказал о состоянии раненных при обстреле

28 августа 2023, 16:36
Фото: 1MI
26 августа в посёлке Уразово пострадали шесть человек. Двое из них сейчас лечатся в Белгороде, сообщил Алексей Дыбов.
Сюжет
СВО

26 августа под обстрел попал посёлок Уразово Валуйского округа. Изначально сообщалось о троих пострадавших, позднее их число выросло до шести человек. ВСУ выпустили по населённому пункту 12 снарядов РСЗО «Град».

Один мужчина получил осколочное ранение поясничной области, у него повреждены внутренние органы. Несмотря на операцию в Валуйской ЦРБ, состояние валуйчанина, по словам чиновника, крайне тяжёлое.

Один житель находится в крайне тяжёлом состоянии, у мужчины осколочное ранение поясничной области, повреждены внутренние органы. Он сейчас находится в хирургическом отделении областной горбольницы №2.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

Женщина, которая получила осколочное ранение правого глаза, также лечится в Белгороде. Как сообщил Алексей Дыбов, её состояние медики оценили, как средней степени тяжести. Ещё четверо лечатся дома: их отпустили после оказания неотложной помощи.

Число пострадавших при обстреле белгородского посёлка выросло до шести
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#Медицина#Пострадавшие#Алексей дыбов#Уразово#Кристина Семенчук#Валуйский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ
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