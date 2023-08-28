Глава Валуйского округа рассказал о состоянии раненных при обстреле

Женщина, которая получила осколочное ранение правого глаза, также лечится в Белгороде. Как сообщил Алексей Дыбов, её состояние медики оценили, как средней степени тяжести. Ещё четверо лечатся дома: их отпустили после оказания неотложной помощи.