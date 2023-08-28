Глава Валуйского округа рассказал о состоянии раненных при обстреле

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
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Updated Сегодня, 16:49
26 августа под обстрел попал посёлок Уразово Валуйского округа. Изначально сообщалось о троих пострадавших, позднее их число выросло до шести человек. ВСУ выпустили по населённому пункту 12 снарядов РСЗО «Град».
Один мужчина получил осколочное ранение поясничной области, у него повреждены внутренние органы. Несмотря на операцию в Валуйской ЦРБ, состояние валуйчанина, по словам чиновника, крайне тяжёлое.
Один житель находится в крайне тяжёлом состоянии, у мужчины осколочное ранение поясничной области, повреждены внутренние органы. Он сейчас находится в хирургическом отделении областной горбольницы №2.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Женщина, которая получила осколочное ранение правого глаза, также лечится в Белгороде. Как сообщил Алексей Дыбов, её состояние медики оценили, как средней степени тяжести. Ещё четверо лечатся дома: их отпустили после оказания неотложной помощи.