Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Единовременную выплату получили более 110 тыс. жителей белгородского приграничья

Единовременную выплату получили более 110 тыс. жителей белгородского приграничья

28 августа 2023, 06:48
Фото: 1MI
Речь идёт о выплатах в 10 тыс. и 50 тыс. рублей за счёт федеральных средств. Ещё более четырёх тысяч человек получили помощь из внебюджетных источников.
Сюжет
Выплаты

По словам министра социальной защиты населения и труда области Елены Батановой, на сегодня в регионе уже завершили перечисление жителям приграничья выплат в размере 10 тыс. и 50 тыс. рублей. 10 тыс. рублей получили 61 071 человек, по 50 тыс. рублей получили 53 473 человека. Таким образом помощь за счёт федеральных средств получили более 110 тыс. жителей приграничья.

Кроме того, за счёт внебюджетных источников деньги получили те, кто фактически проживал в районах приграничья, но не был там прописан. По 10 тыс. рублей получили 2228 человек, по 50 тыс. рублей — 2160 человек.

Это выплата тем людям, которым по закону она не положена. Запрета проживать в населённом пункте и не быть прописанным нет. Понимаем обиду на отсутствие выплат. Приняли решение, нашли дополнительные источники. Одно из предприятий помогло. После проверки шебекинской администрации более четырёх тыс. выплат произвели.
Вячеслав Гладков
Читайте также:
Много было подделок: почему не все жители Шебекинского округа получили выплатыБелгородские военные получают выплаты при каждом раненииВячеслав Гладков рассказал о новых выплатах детям участников СВО
#Общество#Белгородская область#Елена батанова#Выплаты#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Единовременная выплата#Приграничье
Подпишитесь
Подделанные документы белгородцев для получения выплат будут передавать в полицию
Сегодня, 08:11
«Пытка „газовой камерой“»: Путину пожаловались на тлеющую под Белгородом свалку
Сегодня, 08:24
Baza: подполковник полиции погиб после атаки дрона на белгородское село
Сегодня, 06:44
В Белгородской области ребёнок пострадал из-за домогательств подростков?
Сегодня, 07:44
На ремонт белгородских соцобъектов после обстрелов ВСУ потребуется 4,9 млрд руб
Сегодня, 07:05
Белгородскую область атаковали из артиллерии, миномётов, с БПЛА: что известно
Сегодня, 08:08