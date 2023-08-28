Единовременную выплату получили более 110 тыс. жителей белгородского приграничья

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
По словам министра социальной защиты населения и труда области Елены Батановой, на сегодня в регионе уже завершили перечисление жителям приграничья выплат в размере 10 тыс. и 50 тыс. рублей. 10 тыс. рублей получили 61 071 человек, по 50 тыс. рублей получили 53 473 человека. Таким образом помощь за счёт федеральных средств получили более 110 тыс. жителей приграничья.
Кроме того, за счёт внебюджетных источников деньги получили те, кто фактически проживал в районах приграничья, но не был там прописан. По 10 тыс. рублей получили 2228 человек, по 50 тыс. рублей — 2160 человек.
Это выплата тем людям, которым по закону она не положена. Запрета проживать в населённом пункте и не быть прописанным нет. Понимаем обиду на отсутствие выплат. Приняли решение, нашли дополнительные источники. Одно из предприятий помогло. После проверки шебекинской администрации более четырёх тыс. выплат произвели.
Вячеслав Гладков