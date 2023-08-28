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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Для представителей российских турфирм организуют тур по Белгородской области

Для представителей российских турфирм организуют тур по Белгородской области

28 августа 2023, 15:56
Фото: 1MI
Согласно экскурсионной программе, гостей области ждёт экскурсия по Белгороду, паркам, промышленным предприятиям и местам военных сражений.
Сюжет
Туризм

Центр туризма и гостеприимства Белгородской области ищет организатора рекламно-информационного тура по Белгородской области для представителей туриндустрии регионов РФ. Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 10 декабря 2023 года.

Цель этого тура — укрепить межрегиональные связи в сфере туризма и реализовать соглашения о сотрудничестве.

Согласно документам, продолжительность информационного тура составит три дня. Подрядчик должен разработать программу, меню завтраков, комплексных обедов и ужинов. Экскурсионная программа должна включать следующие направления:

  • патриотический туризм (места военных сражений, музеи военной славы, мемориалы, памятники, расположенные в Белгороде, Белгородском районе, Корочанском районе, Яковлевском городском округе, Прохоровском районе);
  • промышленный туризм (посещение территорий и зданий производственного или специального назначения, расположенных в Белгороде, Губкинском, Старооскольском, Яковлевском горокругах, Чернянском районе);
  • рекреационный туризм (посещение парков отдыха и развлечений в Белгороде и Белгородском районе).

Примерная экскурсионная программа первого дня: завтрак, обзорная экскурсия по Белгороду, экскурсия по военно-историческому парку «Огненный рубеж» в Яковлевском округе, посещение музея-заповедника «Прохоровское поле» и «Звонницы». Во второй день туристов ожидает посещение ГОКа, кондитерской фабрики «Славянка», Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря. А третий день будет отдан посещению объектов, которыми владеет самый богатый человек Белгородской области Владимир Зотов — динопарка, зоопарка, пикник-парка, «Ривьеры», аквапарка.

Организатора тура определят 12 сентября.

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