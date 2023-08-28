Для представителей российских турфирм организуют тур по Белгородской области

Примерная экскурсионная программа первого дня: завтрак, обзорная экскурсия по Белгороду, экскурсия по военно-историческому парку «Огненный рубеж» в Яковлевском округе, посещение музея-заповедника «Прохоровское поле» и «Звонницы». Во второй день туристов ожидает посещение ГОКа, кондитерской фабрики «Славянка», Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря. А третий день будет отдан посещению объектов, которыми владеет самый богатый человек Белгородской области Владимир Зотов — динопарка, зоопарка, пикник-парка, «Ривьеры», аквапарка.