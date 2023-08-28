Детская электробезопасность: энергетики напоминают о правилах поведения в зонах ЛЭП

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
У линий электропередачи и подстанций есть охранная зона. Как правило, она составляет 10 метров. На этой территории нельзя играть, запускать радиоуправляемые игрушки, воздушные шары, а лучше не приближаться к энергообъектам и вовсе.
Двери трансформаторных подстанций должны быть плотно закрыты на замок. Смертельно опасно проникать внутрь подстанций - оборудование там находится под очень высоким напряжением!
Нельзя взбираться на опоры ЛЭП и кровлю гаражей с открытой электропроводкой. Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и вводные электрощиты в зданиях.
Рыбачить в охранной зоне ЛЭП опасно для жизни! Расстояние от земли до проводов составляет 6-7 метров, а длина удочки достигает 7 метров. Приближение удилища на недопустимо малое расстояние может вызвать смертельный разряд электротока. Передвигаться под линиями электропередачи во время смены места рыбной ловли необходимо со сложенной удочкой во избежание случайного соприкосновения с проводами.
Оборванный провод – это очень опасно! В радиусе 8-10 метров вокруг него сохраняется опасность поражения электрическим током. Это так называемая зона «шагового напряжения», выходить из нее следует исключительно «гусиным» шагом: пятку к носу – нос к пяте, не отрывая ног от земли.
Селфи и граффити тоже несут опасность, если в качестве объекта выбираются ЛЭП и подстанции. Стены подстанций – не место для художеств! В процессе рисования можно случайно приблизиться к токоведущим частям и получить разряд тока. Распыляемая аэрозольная краска может спровоцировать возникновение электрической дуги, что смертельно опасно! Велик риск попасть под напряжение, делая селфи на фоне энергообъектов! Электричество может убить даже при отсутствии непосредственного контакта с проводом!
О риске поражения электрическим током предупреждают закрепленные на электроустановках знаки или плакаты: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!». Обращайте на них внимание и следуйте указаниям.
Внимание! При обнаружении обрыва провода, искрения, незакрытых дверей трансформаторных подстанций необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220 или 112. Будьте бдительны и осторожны, не подвергайте свою жизнь опасности!