Детская электробезопасность: энергетики напоминают о правилах поведения в зонах ЛЭП

Селфи и граффити тоже несут опасность, если в качестве объекта выбираются ЛЭП и подстанции. Стены подстанций – не место для художеств! В процессе рисования можно случайно приблизиться к токоведущим частям и получить разряд тока. Распыляемая аэрозольная краска может спровоцировать возникновение электрической дуги, что смертельно опасно! Велик риск попасть под напряжение, делая селфи на фоне энергообъектов! Электричество может убить даже при отсутствии непосредственного контакта с проводом!