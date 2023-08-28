Бронеплёнка поступила в 53 школы Белгорода

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Местный житель Сергей поинтересовался у градоначальника, как обстоят дела с организацией безопасности детей в школах города. По его данным, ни в одном учреждении обещанную бронеплёнку так и не наклеили, а первые этажи укрыты мешками с песком лишь в нескольких учреждениях образования.
«В некоторых школах установили рамки металлодетекторов, которые, как показала практика, срабатывают почти на каждого школьника. Для кого эти дорогостоящие рамки?» — спросил мужчина в конце обращения.
В ответ Валентин Демидов сообщил, что бронированная плёнка закуплена для всех школ города, и сейчас специалисты раскраивают её на семи площадках, после чего её развозят по образовательным учреждениям. 53 школы плёнку уже получили, до 1 сентября все окна в них заклеят.
Сегодня сам ездил смотрел, как ведётся работа в школах. Хочу поблагодарить коллективы, родителей, которые откликаются на призывы сделать побыстрее эту работу. И ещё раз подчёркиваю, что это исключительно на добровольных началах происходит, никто никого не заставляет.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
По словам мэра, мешки с песком укладывают там, где рекомендовала региональная комиссия. Она обследовала все школы, пути эвакуации детей и пути следования детей к укрытиям. И мешки с песком призваны обеспечить им безопасный проход.
Эта работа будет завершена в школах до 1 сентября: песок развозится, мешки поступают, работы по укладке мешков с песком также выполняются.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Рассказал Демидов и о рамках металлодетекторов. Они установлены во всех школах города по требованию федерального законодательства об антитеррористической защищённости, и по настройке этих рамок есть соответствующие рекомендации. Если устройство работает неисправно, об этом должен сообщить директор учреждения, после чего школе помогают настроить рамку.
Напомним, раскройкой плёнки в Белгороде занялись 25 августа на базе 12 учебных учреждений города, в том числе БГТУ и БелГУ. Привозят её в 120-метровых рулонах.