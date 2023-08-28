Бронеплёнка поступила в 53 школы Белгорода

В ответ Валентин Демидов сообщил, что бронированная плёнка закуплена для всех школ города, и сейчас специалисты раскраивают её на семи площадках, после чего её развозят по образовательным учреждениям. 53 школы плёнку уже получили, до 1 сентября все окна в них заклеят.