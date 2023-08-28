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Более 100 ударов нанесли ВСУ по Белгородской области за сутки

Белгородскую область атаковали из артиллерии, миномётов, с БПЛА: что известно

28 августа 2023, 08:08
Фото: 1MI

Более 100 ударов нанесли ВСУ по Белгородской области за сутки

Под ударом накануне были четыре приграничных района. Регион атаковали из артиллерии и миномётов. В ещё одном случае с беспилотника сбросили осколочный боеприпас. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

По Белгородской области за день нанесли более 100 ударов. ВСУ 27 августа атаковали четыре приграничных района.

Больше всего досталось Шебекинскому горокругу. Накануне здесь обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» — зафиксировано 14 миномётных снарядов и 10 гранатомётных выстрелов.

Под ударами в горокруге были ещё несколько населённых пунктов. По хутору Бондаренков выпустили 13 миномётных снарядов, по Новой Таволжанке и Середе — по шесть, по Ленинскому — четыре, по Белянке и хутору Панков — по три.

В Волоконовском районе в минувшее воскресенье под обстрелом были окраины хуторов Старый и Плотвянка. Здесь насчитали 12 и 24 прилёта соответственно.

По Солнцевке в Белгородском районе выпустили пять артснарядов. По Щетиновке ВСУ ударили семью артиллерийскими снарядами. Помимо этого, здесь насчитали пять гранатомётных выстрелов.

В Грайворонском горокруге по окраине Сподарюшино выпустили два миномётных снаряда. Над селом Пороз с беспилотника сбросили осколочный боеприпас.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, ни в одном из перечисленных случаев пострадавших и разрушений нет.

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