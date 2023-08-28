Белгородскую область атаковали из артиллерии, миномётов, с БПЛА: что известно

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:13
По Белгородской области за день нанесли более 100 ударов. ВСУ 27 августа атаковали четыре приграничных района.
Больше всего досталось Шебекинскому горокругу. Накануне здесь обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино» — зафиксировано 14 миномётных снарядов и 10 гранатомётных выстрелов.
Под ударами в горокруге были ещё несколько населённых пунктов. По хутору Бондаренков выпустили 13 миномётных снарядов, по Новой Таволжанке и Середе — по шесть, по Ленинскому — четыре, по Белянке и хутору Панков — по три.
В Волоконовском районе в минувшее воскресенье под обстрелом были окраины хуторов Старый и Плотвянка. Здесь насчитали 12 и 24 прилёта соответственно.
По Солнцевке в Белгородском районе выпустили пять артснарядов. По Щетиновке ВСУ ударили семью артиллерийскими снарядами. Помимо этого, здесь насчитали пять гранатомётных выстрелов.
В Грайворонском горокруге по окраине Сподарюшино выпустили два миномётных снаряда. Над селом Пороз с беспилотника сбросили осколочный боеприпас.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, ни в одном из перечисленных случаев пострадавших и разрушений нет.