Белгородцы пытаются получить единовременную выплату, не проживая в Шебекино

Ещё одно обращение от местной жительницы Ольги, по которому был осуществлён выезд, рассматривалось пять раз на комиссии. Женщина представила копии документов, лицевой счёт ресурсоснабжающей организации, справку о том, что была эвакуирована. Однако такие документы косвенно не подтверждают проживание в Шебекино. Кроме того, по указанному адресу человека не оказалось. Соседи сказали, что квартира куплена порядка двух лет назад, но здесь никто не живёт, иногда появляется сын заявительницы.