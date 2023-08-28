Белгородцы пытаются получить единовременную выплату, не проживая в Шебекино

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
По словам Елены Батановой, с 25 по 27 августа в правительство обратилось 25 человек, которые претендуют на единовременные выплаты. Комиссия провела выездные проверки по этим обращениям.
Одно из замечаний, которое делали граждане, это то, что заявление не рассматривалось, то есть, не было повторных рассмотрений. Хочу сказать, что практически все эти обращения рассматривались неоднократно.
Елена Батанова
К примеру, обращение от местного жителя Андрея рассматривалось дважды: «В комплекте документов по фактическому проживанию мы не увидели ничего, кроме документов на маму, которая является владелицей жилого помещения. В лицевом счёте, который был выдан управляющей компанией, указано, что в помещении проживает ноль человек».
Ещё одно обращение от местной жительницы Ольги, по которому был осуществлён выезд, рассматривалось пять раз на комиссии. Женщина представила копии документов, лицевой счёт ресурсоснабжающей организации, справку о том, что была эвакуирована. Однако такие документы косвенно не подтверждают проживание в Шебекино. Кроме того, по указанному адресу человека не оказалось. Соседи сказали, что квартира куплена порядка двух лет назад, но здесь никто не живёт, иногда появляется сын заявительницы.
Также был осуществлён выезд по заявительнице Наталье. Дома никого не было. По телефону удалось проговорить. Был представлен на комиссию договор безвозмездного пользования жилым помещение от 2018 года со свекровью. Пользователь квартиры — свекровь, она получила выплату по фактической регистрации. Семья снята с регистрации в 2022 году, живут в Белгороде. Документов по месту работы не представлено. Муж зарегистрирован в Белгороде. Где муж работает, уточним. Дети ходят в детский сад — была справка, что до 2022 года — в Шебекино, сейчас они в Белгороде.
Елена Батанова
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, если до 2022 года семья выписалась и переехала — это одна история. Если ребёнок до сих пор закреплён за детским садом в Шебекино, посещает местную поликлинику, муж работает так же на этой территории — это другая история. Глава региона поручил дополнительно разобраться по этому обращению.
По следующему обращению, которое мы будем ещё отрабатывать, есть веский фактор — рождение ребёнка. По утверждению заявительницы, медработник посещал её, но потом они уехали. Вот это обращение берём на контроль. Хочу отметить, что в составе комиссии все ответственные работники, есть представители здравоохранения, правоохранительных органов, образования. На наш взгляд, оснований сомневаться по отказам пока нет.
Елена Батанова