Белгородскому оперштабу дадут в распоряжение силовиков

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Белгородский оперштаб получит в распоряжение силовиков. Согласно указу президента Владимира Путина, оперштабы в регионах, граничащих с зоной СВО, получат в оперативное подчинение силовиков. Это касается Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма, Краснодарского края и Севастополя.
Под указ подпадают регионы, где введён средний уровень реагирования. Как следует из документа, оперштабы ещё смогут привлекать на добровольной основе граждан к охране и борьбе с диверсантами.
Как пишет агентство, список функций оперативных штабов расширяется. Теперь у управлений региональной безопасности есть возможность привлечь силы ВС РФ, Росгвардии, МЧС и других ведомств.
Привлекать к такого рода работе теперь можно и добровольцев. При этом требуется обеспечить людей «необходимым оборудованием, специальными средствами» и связью, указано в документе.