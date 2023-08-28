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Белгородскому оперштабу дадут в распоряжение силовиков

Белгородскому оперштабу дадут в распоряжение силовиков

28 августа 2023, 09:20
Фото: 1MI
Оперативные штабы в восьми регионах РФ, граничащих с зоной СВО, получат в оперативное подчинение силовиков. Это указано в опубликованном указе президента Владимира Путина, пишет ТАСС.
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СВО

Белгородский оперштаб получит в распоряжение силовиков. Согласно указу президента Владимира Путина, оперштабы в регионах, граничащих с зоной СВО, получат в оперативное подчинение силовиков. Это касается Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма, Краснодарского края и Севастополя.

Под указ подпадают регионы, где введён средний уровень реагирования. Как следует из документа, оперштабы ещё смогут привлекать на добровольной основе граждан к охране и борьбе с диверсантами.

Как пишет агентство, список функций оперативных штабов расширяется. Теперь у управлений региональной безопасности есть возможность привлечь силы ВС РФ, Росгвардии, МЧС и других ведомств.

Привлекать к такого рода работе теперь можно и добровольцев. При этом требуется обеспечить людей «необходимым оборудованием, специальными средствами» и связью, указано в документе.

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#Белгородская область#Владимир Путин#Росгвардия#Силовики#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#ВС РФ#Белгородский оперштаб
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