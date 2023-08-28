Белгородским многодетным семьям дадут три месяца для переезда в предоставленное жильё

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Власти Белгородской области рассмотрели предложения по внесению изменений в порядок предоставления жилья и помещений многодетным семьям. В ходе обсуждений Гладков поинтересовался, что будет, если семья не вселится в полученный дом.
Батанова отметила, что в подобных случаях решение будут принимать органы местного самоуправления. Также чиновница добавила, что семье достаточно будет месяца, чтобы переехать в новое жильё.
Мы говорим о многодетных семьях, где проблем достаточно много. Чтобы не было ошибок, предлагаю срок увеличить до трёх месяцев. Если в течение трёх месяцев не заезжает, то комиссия правомерна принять решение о передаче жилого помещения по очереди следующей семье.
Вячеслав Гладков
Также власти предложили предоставить семьям право на приватизацию недвижимости после пяти лет постоянного проживания в предоставленном помещении.
Поручение Андрею Милёхину созвать дополнительно совещание, пригласить представителей прокуратуры, уполномоченных по правам человека и ребёнка, профильный комитет облдумы, общественные организации многодетных семей и обсудить данные вопросы. Мы хотим защитить интересы детей.
Вячеслав Гладков