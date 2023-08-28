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Published Сегодня, 08:54

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Белгородским многодетным семьям дадут три месяца для переезда в предоставленное жильё

Белгородским многодетным семьям дадут три месяца для переезда в предоставленное жильё

28 августа 2023, 08:54
Фото: 1MI
Министр соцзащиты области Елена Батанова предложила установить месячный срок для переезда, а глава региона Вячеслав Гладков увеличил его до трёх. Также власти определились со сроком, после которого жильё можно будет приватизировать.
Сюжет
Переезд

Власти Белгородской области рассмотрели предложения по внесению изменений в порядок предоставления жилья и помещений многодетным семьям. В ходе обсуждений Гладков поинтересовался, что будет, если семья не вселится в полученный дом.

Батанова отметила, что в подобных случаях решение будут принимать органы местного самоуправления. Также чиновница добавила, что семье достаточно будет месяца, чтобы переехать в новое жильё.

Мы говорим о многодетных семьях, где проблем достаточно много. Чтобы не было ошибок, предлагаю срок увеличить до трёх месяцев. Если в течение трёх месяцев не заезжает, то комиссия правомерна принять решение о передаче жилого помещения по очереди следующей семье.
Вячеслав Гладков

Также власти предложили предоставить семьям право на приватизацию недвижимости после пяти лет постоянного проживания в предоставленном помещении.

Поручение Андрею Милёхину созвать дополнительно совещание, пригласить представителей прокуратуры, уполномоченных по правам человека и ребёнка, профильный комитет облдумы, общественные организации многодетных семей и обсудить данные вопросы. Мы хотим защитить интересы детей.
Вячеслав Гладков
В предоставленном многодетной семье доме в Белгородской области жили посторонние люди
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#Общество#Белгородская область#Елена батанова#Многодетные семьи#Переезд#Приватизация#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Власти
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