Белгородские власти изменят порядок предоставления жилья многодетным семьям

Белгородские власти обсудили предложения по внесению изменений в порядок предоставления жилья и помещений многодетным семьям. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, ранее во время прямого эфира к нему обратились возмущённые жители и сообщили, что одной из многодетных семей построили и предоставили дом, а они хотели сдать его в аренду.