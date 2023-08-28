Белгородские власти изменят порядок предоставления жилья многодетным семьям

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Белгородские власти обсудили предложения по внесению изменений в порядок предоставления жилья и помещений многодетным семьям. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, ранее во время прямого эфира к нему обратились возмущённые жители и сообщили, что одной из многодетных семей построили и предоставили дом, а они хотели сдать его в аренду.
Абсолютно недопустимый подход. Значит, администрации районов и округов плохо отслеживают нуждаемость. Значит, мы в порядке где-то допустили ошибку, что родители безответственно относятся к воспитанию своих детей и не хотят перевозить детей в более достойные условия проживания, а дети живут друг у друга на головах.
Вячеслав Гладков
Чтобы защитить права и интересы детей, руководитель областного министерства соцзащиты Елена Батанова предложила несколько изменений:
Окончательное решение об изменениях региональные власти примут на следующей неделе.