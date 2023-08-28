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Белгородские власти изменят порядок предоставления жилья многодетным семьям

Белгородские власти изменят порядок предоставления жилья многодетным семьям

28 августа 2023, 08:57
Фото: 1MI
Изменения связаны с ранее выявленными фактами нарушений при пользовании жилья. Многодетные семьи сдавали дома в аренду. Подробнее стало известно в ходе оперсовещания.

Белгородские власти обсудили предложения по внесению изменений в порядок предоставления жилья и помещений многодетным семьям. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, ранее во время прямого эфира к нему обратились возмущённые жители и сообщили, что одной из многодетных семей построили и предоставили дом, а они хотели сдать его в аренду.

Абсолютно недопустимый подход. Значит, администрации районов и округов плохо отслеживают нуждаемость. Значит, мы в порядке где-то допустили ошибку, что родители безответственно относятся к воспитанию своих детей и не хотят перевозить детей в более достойные условия проживания, а дети живут друг у друга на головах.
Вячеслав Гладков

Чтобы защитить права и интересы детей, руководитель областного министерства соцзащиты Елена Батанова предложила несколько изменений:

  1. Министерству имущественных и земельных отношений администрациям муниципалитетов до 1 сентября ознакомить все многодетные семьи, которым предоставлено жильё, с положениями действующего законодательства о недопустимости распоряжения имуществом без согласия органов опеки.
  2. Министерству имущественных и земельных отношений вместе с министерством строительства в течение месяца подготовить предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты Белгородской области, которые предусматривают первоначальное предоставление многодетным семьям жилых помещений только в случае фактического заселения, а также передачу бесплатно в муниципальную собственность ранее принадлежащего семьям жилья.
  3. Минсоцзащиты при выявлении фактов совершения сделок с недвижимым имуществом без предварительного разрешения органов опеки принять меры по защите прав и законных интересов детей, в том числе, в судебном порядке.

Окончательное решение об изменениях региональные власти примут на следующей неделе.

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