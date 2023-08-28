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Белгородская область попала под новый обстрел ВСУ

Белгородская область попала под новый обстрел ВСУ

28 августа 2023, 16:46
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Вечером 28 августа под обстрел со стороны Украины попало приграничное село Новая Таволжанка Шебекинского округа. О последствиях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Осколками снарядов в селе повреждены три жилых дома: посечены фасады, выбиты окна. По предварительным данным, пострадавших нет. Один снаряд попал в сарай и разрушил крышу.

Подворовой обход в селе продолжается, чтобы установить все последствия обстрела ВСУ, на месте работают аварийные и оперативные службы.

Напомним, в воскресенье, 27 августа, ВСУ нанесли по Белгородской области больше 100 ударов, под обстрелом оказались четыре приграничных муниципалитета.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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