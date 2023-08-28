Белгородская область попала под новый обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Осколками снарядов в селе повреждены три жилых дома: посечены фасады, выбиты окна. По предварительным данным, пострадавших нет. Один снаряд попал в сарай и разрушил крышу.
Подворовой обход в селе продолжается, чтобы установить все последствия обстрела ВСУ, на месте работают аварийные и оперативные службы.
Напомним, в воскресенье, 27 августа, ВСУ нанесли по Белгородской области больше 100 ударов, под обстрелом оказались четыре приграничных муниципалитета.