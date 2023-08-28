Белгородская область осталась в топ-30 регионов по рынку труда

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Белгородская область вошла в топ-30 российских регионов по рынку труда по итогам 2022 года. Регион набрал 67,8 рейтинговых балла. По итогам 2021 года было 65,8 балла.
На текущий момент область занимает 22-е место. По результатам 2021 года Белгородская область располагалась в рейтинге на 21-й строчке.
Как уточняется, список составлялся на основе уровня социально-экономического развития, зарплаты и безработицы.
Согласно рейтингу, среди регионов Центрального Черноземья Белгородскую область обгоняет только Воронежская. Соседний регион находится на 18-м месте с 70 баллами. На 33-м месте расположилась Липецкая область с результатом в 64,8 балла.
Курская область занимает 35-е место с 64,5 балла. Соседний регион улучшил позиции по сравнению с 2021 годом. В макрорегионе самую низкую позицию, 55-ю строчку, занимает Тамбовская область с 56,3 балла. Несмотря на это, область улучшила результат по сравнению с предыдущим годом.
Добавим, что лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Регионами-аутсайдерами по рынку труда признали Кабардино-Балкарию, Чечню и Ингушетию.