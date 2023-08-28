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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

Белгородская область осталась в топ-30 регионов по рынку труда

Белгородская область осталась в топ-30 регионов по рынку труда

28 августа 2023, 14:20
Фото: Midjourney
Обгоняет регион среди областей Центрального Черноземья только Воронежская, следует из рейтинга, опубликованного РИА «Новости».
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Рейтинг

Белгородская область вошла в топ-30 российских регионов по рынку труда по итогам 2022 года. Регион набрал 67,8 рейтинговых балла. По итогам 2021 года было 65,8 балла.

На текущий момент область занимает 22-е место. По результатам 2021 года Белгородская область располагалась в рейтинге на 21-й строчке.

Как уточняется, список составлялся на основе уровня социально-экономического развития, зарплаты и безработицы.

Согласно рейтингу, среди регионов Центрального Черноземья Белгородскую область обгоняет только Воронежская. Соседний регион находится на 18-м месте с 70 баллами. На 33-м месте расположилась Липецкая область с результатом в 64,8 балла.

Курская область занимает 35-е место с 64,5 балла. Соседний регион улучшил позиции по сравнению с 2021 годом. В макрорегионе самую низкую позицию, 55-ю строчку, занимает Тамбовская область с 56,3 балла. Несмотря на это, область улучшила результат по сравнению с предыдущим годом.

Добавим, что лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Регионами-аутсайдерами по рынку труда признали Кабардино-Балкарию, Чечню и Ингушетию.

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#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Зарплата#Безработица#Социально-экономическое развитие#Рынок труда#Центральное черноземье#Наталья Корявых
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