Белгородская область осталась в топ-30 регионов по рынку труда

Курская область занимает 35-е место с 64,5 балла. Соседний регион улучшил позиции по сравнению с 2021 годом. В макрорегионе самую низкую позицию, 55-ю строчку, занимает Тамбовская область с 56,3 балла. Несмотря на это, область улучшила результат по сравнению с предыдущим годом.