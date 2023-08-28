Baza: подполковник полиции погиб после атаки дрона на белгородское село

По информации Telegram-канала Baza, погибший — заместитель начальника одного из отделов регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Украинский беспилотник скинул боеприпас на его участок. В это время у офицера был выходной день, он косил траву во дворе.