Baza: подполковник полиции погиб после атаки дрона на белгородское село

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Published Сегодня, 06:44
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Стало известно о гибели подполковника полиции в результате атаки дрона ВСУ на село Щетиновка в Белгородской области. Трагедия произошла в субботу, 26 августа.
По информации Telegram-канала Baza, погибший — заместитель начальника одного из отделов регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК). Украинский беспилотник скинул боеприпас на его участок. В это время у офицера был выходной день, он косил траву во дворе.
Как сообщил в день происшествия губернатор Вячеслав Гладков, мужчина получил осколочные ранения, которые не были совместимы с жизнью. Личность погибшего глава региона не уточнял.
Напомним, 26 августа противник ударил по Уразово в Валуйском горокруге. В результате обстрела из «Градов» пострадали шесть мирных жителей. Повреждения получили 49 домов. Пострадали и соцобъекты, предприятия, хозпостройки, автомобили и ЛЭП.