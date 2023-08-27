Жаркий день и ночная прохлада ожидает белгородцев 28 августа

Температура воздуха также будет колебаться в течение суток. Ночью столбик термометра покажет 13-18° тепла, а днём ожидается 24-29° тепла. Обратите внимание на такую разницу в температуре, чтобы подготовить гардероб к дневной жаре и ночной прохладе.