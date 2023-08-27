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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

погода

Жаркий день и ночная прохлада ожидает белгородцев 28 августа

27 августа 2023, 14:15
Фото: 1MI
погода

Какой погоды ожидать жителям Белгородской области 28 августа

В понедельник столбик термометра будет колебаться от 29 до 13°С, сообщает региональный гидрометцентр.
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Погода

Завтра, 28 августа, в Белгородской области ожидается переменная облачность, сообщают метеорологи. Изменения погоды будут несущественны и не принесут значительных осадков.

Ночью направление ветра будет меняться, а его скорость будет слабой. В течение дня ветер усилится до 7-12 м/с.

Температура воздуха также будет колебаться в течение суток. Ночью столбик термометра покажет 13-18° тепла, а днём ожидается 24-29° тепла. Обратите внимание на такую разницу в температуре, чтобы подготовить гардероб к дневной жаре и ночной прохладе.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Жара#Татьяна Алексютина#Синоптики#Прохлада
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