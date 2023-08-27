Жаркий день и ночная прохлада ожидает белгородцев 28 августа

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Завтра, 28 августа, в Белгородской области ожидается переменная облачность, сообщают метеорологи. Изменения погоды будут несущественны и не принесут значительных осадков.
Ночью направление ветра будет меняться, а его скорость будет слабой. В течение дня ветер усилится до 7-12 м/с.
Температура воздуха также будет колебаться в течение суток. Ночью столбик термометра покажет 13-18° тепла, а днём ожидается 24-29° тепла. Обратите внимание на такую разницу в температуре, чтобы подготовить гардероб к дневной жаре и ночной прохладе.