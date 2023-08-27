За сутки ВСУ разрушили 49 домов в белгородском посёлке

Также 26 августа от действий ВСУ погиб мужчина в Белгородском районе в селе Щетиновка: с БПЛА на него сбросили два взрывных устройства. По селу Устинка прилетели семь артснарядов, а по селу Наумовка — 50 снарядов из гранатомётов. В этих населённых пунктах обошлось без последствий. На Журавлёвку с беспилотника сбросили восемь осколочных боеприпасов, а в Севрюково один дрон удалось сбить.

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В Борисовском районе зафиксировали десять миномётных прилётов, в Волоконовском — пять, а в Грайворонском округе — 19. Пострадавших и разрушений нет.

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По Краснояружскому району ВСУ били из артиллерии. В селе Староселье зафиксировали пять прилётов. Никто не пострадал, но повреждения получила линия электропередачи. К настоящему времени, по уточнению Вячеслава Гладкова, ЛЭП восстановлена.

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По Шебекинскому городскому округу прилетело 29 миномётных снарядов. В селе Купино российские военные сбили БПЛА противника. Ни в одном из населённых пунктов муниципалитета пострадавших и разрушений нет.