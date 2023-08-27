Стала известна причина распространения неприятного запаха в Белгородском районе

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Вчера, 26 августа, жители Белгорода и Белгородского района начали массово жаловаться на наличие на улице неприятного запаха, напоминающего экскременты домашнего скота или удобрения для полей. В некоторых районах вонь держалась с утра и до позднего вечера, а в городе стала сильнее только к вечеру.
На следующий день заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина прокомментировала неприятный запах и объяснила, с чем его возникновение может быть связано.
Наличие неприятного запаха связано с высокой температурой воздуха. Сейчас устанавливаем источник запаха, так как им могут быть организации ЖКХ, животноводческие и промышленные предприятия. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проверили качество атмосферного воздуха в границах жилой зоны. Превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено. О результатах проверки сразу же сообщим.
Юлия Щедрина, заместитель губернатора