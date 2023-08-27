Стала известна причина распространения неприятного запаха в Белгородском районе

Вчера, 26 августа, жители Белгорода и Белгородского района начали массово жаловаться на наличие на улице неприятного запаха, напоминающего экскременты домашнего скота или удобрения для полей. В некоторых районах вонь держалась с утра и до позднего вечера, а в городе стала сильнее только к вечеру.