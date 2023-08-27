Много было подделок: почему не все жители Шебекинского округа получили выплаты

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Белгородцы из Шебекинского горокруга, которым администрация муниципалитета и Министерство соцзащиты отказали в выплатах, массово оставляют жалобы под постами губернатора в социальных сетях. Вячеслав Гладков сообщил, что все комментарии видит, но не все они по делу.
Глава региона напомнил, что в вопросе выдачи материальной помощи белгородские чиновники стараются избежать формализма. В области сформировали дополнительный источник финансирования, чтобы все, кому выплаты положены, гарантированно их получили, даже если люди не прописаны в Шебекинском округе. Но есть и другая проблема — обман со стороны белгородцев, желающих получить выплаты ни за что.
К сожалению, видели большое количество поданных заявлений, которые не соответствуют действительности. Очень много было подделок откровенных, подмены паспортов и много было совсем некрасивых вещей. Могу привести фамилии и рассказать, кто это делает, но мне кажется, это неправильно.
Вячеслав Гладков
С частью жалобщиков разобрались, ответили отказом, но опять возникают недовольства. Губернатор пообещал разобраться с каждым отдельным обращением. Людям, получившим отказ в матпомощи, должны объяснить, почему администрация округа приняла такое решение. Другим же окажут помощь в размере 10 и 50 тысяч рублей за счет внебюджетных источников в ближайшую неделю.