Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

паспорт

Много было подделок: почему не все жители Шебекинского округа получили выплаты

27 августа 2023, 09:35
Фото: 1MI
паспорт

Жители Шебекинского округа жалуются губернатору на отсутствие выплат

На жалобы людей Гладков пояснил, что некоторые шебекинцы не получили выплаты из-за поддельных паспортов. Губернатор пообещал разобраться в ситуации, чтобы без помощи не остались те, кому она действительно положена.

Белгородцы из Шебекинского горокруга, которым администрация муниципалитета и Министерство соцзащиты отказали в выплатах, массово оставляют жалобы под постами губернатора в социальных сетях. Вячеслав Гладков сообщил, что все комментарии видит, но не все они по делу.

Глава региона напомнил, что в вопросе выдачи материальной помощи белгородские чиновники стараются избежать формализма. В области сформировали дополнительный источник финансирования, чтобы все, кому выплаты положены, гарантированно их получили, даже если люди не прописаны в Шебекинском округе. Но есть и другая проблема — обман со стороны белгородцев, желающих получить выплаты ни за что.

К сожалению, видели большое количество поданных заявлений, которые не соответствуют действительности. Очень много было подделок откровенных, подмены паспортов и много было совсем некрасивых вещей. Могу привести фамилии и рассказать, кто это делает, но мне кажется, это неправильно.
Вячеслав Гладков

С частью жалобщиков разобрались, ответили отказом, но опять возникают недовольства. Губернатор пообещал разобраться с каждым отдельным обращением. Людям, получившим отказ в матпомощи, должны объяснить, почему администрация округа приняла такое решение. Другим же окажут помощь в размере 10 и 50 тысяч рублей за счет внебюджетных источников в ближайшую неделю.

Читайте также:
Гладков объяснил, почему отселённым жителям могут не прийти ежемесячные выплатыВласти утвердили порядок выплаты белгородцам 15 тысяч рублей к учебному годуБолее 3,2 млрд рублей потратили на выплаты белгородцам из приграничьяПриём документов прекращён? Шебекинцам объяснили, что будет с выплатами
#Общество#Белгородская область#Шебекино#Губернатор#Подделка#Татьяна Алексютина#Выплаты#Жалобы#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Приграничье#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
За сутки ВСУ разрушили 49 домов в белгородском посёлке
Сегодня, 12:35
Часть истории: про подвиг белгородки на спецоперации написали в школьных учебниках
Сегодня, 08:04
Следком РФ: экспертизы подтвердили смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе
Сегодня, 10:49
Без крепучки и слабоалкогольных: белгородцам не продадут алкоголь 1 и 11 сентября
Сегодня, 11:35
Краснокнижная выхухоль исчезла из Белгородской области?
Сегодня, 13:07