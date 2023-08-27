Много было подделок: почему не все жители Шебекинского округа получили выплаты

Глава региона напомнил, что в вопросе выдачи материальной помощи белгородские чиновники стараются избежать формализма. В области сформировали дополнительный источник финансирования, чтобы все, кому выплаты положены, гарантированно их получили, даже если люди не прописаны в Шебекинском округе. Но есть и другая проблема — обман со стороны белгородцев, желающих получить выплаты ни за что.