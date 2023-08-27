Краснокнижная выхухоль исчезла из Белгородской области?

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
С апреля по май сотрудники управления Экоохотнадзора Белгородской области вели подсчёт бобров, ондатр, выхухолей и водяных крыс. Учёт вели среди животных из общедоступных охотничьих угодий, заказников, а также на территориях, которые закреплены за охотничьими угодьями.
Так выяснили, что в регионе обитают более 950 семей бобра (общая численность 6573 особи), более 370 семей водяной крысы (общая численность 3527 особей) и 428 семей ондатры (общая численность 6814 особей).
Немаловажно, что выхухоль специалистам так и не удалось найти. В России этот зверёк занесён в Красную книгу и считается реликтовым животным. Навсегда ли регион попрощался с выхухолью, находящейся на грани исчезновения, или эти особи так хорошо прячутся — вопрос без ответа.
Зато известно, что численность ондатры в Белгородской области увеличилась на 184 особи (2,8%). Больше стало и водяных крыс — на 327 особей (10,2%). В то же время бобров стало меньше на 55 особей. Несмотря на это, состояние видов оценивают как хорошее.