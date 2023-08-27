Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

выхухоль

Краснокнижная выхухоль исчезла из Белгородской области?

27 августа 2023, 13:07
Фото: redbook.su
выхухоль

Экоохотнадзор Белгородской области не нашёл краснокнижных выхухолей в регионе

Сотрудники управления подвели итоги учёта животных с апреля по май в охотничьих угодьях и заказниках. Выхухоль там не нашли.

С апреля по май сотрудники управления Экоохотнадзора Белгородской области вели подсчёт бобров, ондатр, выхухолей и водяных крыс. Учёт вели среди животных из общедоступных охотничьих угодий, заказников, а также на территориях, которые закреплены за охотничьими угодьями.

Так выяснили, что в регионе обитают более 950 семей бобра (общая численность 6573 особи), более 370 семей водяной крысы (общая численность 3527 особей) и 428 семей ондатры (общая численность 6814 особей).

Немаловажно, что выхухоль специалистам так и не удалось найти. В России этот зверёк занесён в Красную книгу и считается реликтовым животным. Навсегда ли регион попрощался с выхухолью, находящейся на грани исчезновения, или эти особи так хорошо прячутся — вопрос без ответа.

Зато известно, что численность ондатры в Белгородской области увеличилась на 184 особи (2,8%). Больше стало и водяных крыс — на 327 особей (10,2%). В то же время бобров стало меньше на 55 особей. Несмотря на это, состояние видов оценивают как хорошее.

Читайте также:
Из Красной книги могут исключить каспийских тюленейОбитающие в Белгородской области птицы попали в Красную книгуНа сбор данных для белгородской Красной книги потратят почти миллион рублейИз Красной книги России исключают вымирающих животныхБорисовские школьники выращивают растения из Красной книги
#Общество#Белгородская область#Татьяна Алексютина#Красная книга#Экоохотнадзор#Выхухоль#Исчезающий вид
Подпишитесь
За сутки ВСУ разрушили 49 домов в белгородском посёлке
Сегодня, 12:35
Часть истории: про подвиг белгородки на спецоперации написали в школьных учебниках
Сегодня, 08:04
Следком РФ: экспертизы подтвердили смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе
Сегодня, 10:49
Без крепучки и слабоалкогольных: белгородцам не продадут алкоголь 1 и 11 сентября
Сегодня, 11:35
Много было подделок: почему не все жители Шебекинского округа получили выплаты
Сегодня, 09:35