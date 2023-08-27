Краснокнижная выхухоль исчезла из Белгородской области?

Немаловажно, что выхухоль специалистам так и не удалось найти. В России этот зверёк занесён в Красную книгу и считается реликтовым животным. Навсегда ли регион попрощался с выхухолью, находящейся на грани исчезновения, или эти особи так хорошо прячутся — вопрос без ответа.