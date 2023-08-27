Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

алкоголь

Без крепучки и слабоалкогольных: белгородцам не продадут алкоголь 1 и 11 сентября

27 августа 2023, 11:35
Фото: 1MI
алкоголь

1 и 11 сентября в Белгородской области не будут продавать алкогольные напитки

В День знаний и Всероссийский день трезвости в регионе не смогут продавать горячительные напитки. Исключение — кафе и рестораны, сообщает областное правительство.

В Белгородской области 1 и 11 сентября запрещена продажа алкоголя. Об этом гласит закон № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

Ограничения не распространяются на заведения общепита, которые продают алкогольную продукцию.

Традиционно, кроме 1 и 11 сентября, в регионе не продают алкоголь в дни празднования выпускных и в День защиты детей. Также вышел запрет на реализацию алкогольной продукции вблизи военных объектов.

Читайте также:
Белгородцам могут запретить публиковать фото с мест обстрелов и атак дроновВ Белгородской области автобусам запретили ездить между Шебекино и ВолоконовкойРоспотребнадзор запретил купание на двух пляжах БелгородаГосдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете смены пола в России
#Общество#Белгородская область#Закон#Алкоголь#Продажа#Запрет#Общепит#Татьяна Алексютина#День знаний#Всероссийский день трезвости
Подпишитесь
За сутки ВСУ разрушили 49 домов в белгородском посёлке
Сегодня, 12:35
Часть истории: про подвиг белгородки на спецоперации написали в школьных учебниках
Сегодня, 08:04
Следком РФ: экспертизы подтвердили смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе
Сегодня, 10:49
Краснокнижная выхухоль исчезла из Белгородской области?
Сегодня, 13:07
Много было подделок: почему не все жители Шебекинского округа получили выплаты
Сегодня, 09:35