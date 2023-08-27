Без крепучки и слабоалкогольных: белгородцам не продадут алкоголь 1 и 11 сентября

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В Белгородской области 1 и 11 сентября запрещена продажа алкоголя. Об этом гласит закон № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции».
Ограничения не распространяются на заведения общепита, которые продают алкогольную продукцию.
Традиционно, кроме 1 и 11 сентября, в регионе не продают алкоголь в дни празднования выпускных и в День защиты детей. Также вышел запрет на реализацию алкогольной продукции вблизи военных объектов.