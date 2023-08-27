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беспилотник врезался в дом

Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом: выбиты стёкла, повреждены здания в Курске

27 августа 2023, 06:37
Фото: Роман Старовойт в Telegram
беспилотник врезался в дом

Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске

Происшествие с БПЛА случилось на улице Карла Маркса, сообщил губернатор Роман Старовойт. Предварительно, мирные жители не пострадали.
Сюжет
СВО

«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла», — написал утром 27 августа глава Курской области в своём Telegram.

Пострадала от украинской атаки не только жилая многоэтажка. Роман Старовойт уточнил, что взрывной волной выбило несколько стёкол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на той же улице.

Возгораний не произошло. Пострадавших среди мирных жителей нет. Губернатор пообещал, что как только специалисты оценят ущерб, людям помогут восстановить имущество.

беспилотник врезался в домбеспилотник врезался в дом
беспилотник врезался в дом
Фото: Роман Старовойт в Telegram

С подобным ЧП Белгород сталкивался 13 августа этого года. Украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Есенина. Тогда пострадала 10-летняя девочка. Что касается разрушений, в многоэтажке пострадали пять квартир и фасад, а около дома — 16 автомобилей.

#Происшествия#Беспилотник#Курск#Татьяна Алексютина#Дома#Роман Старовойт#Спецоперация#ВСУ#Приграничье#СВО#Разрушения#БПЛА
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