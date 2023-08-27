Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом: выбиты стёкла, повреждены здания в Курске

С подобным ЧП Белгород сталкивался 13 августа этого года. Украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Есенина. Тогда пострадала 10-летняя девочка. Что касается разрушений, в многоэтажке пострадали пять квартир и фасад, а около дома — 16 автомобилей.