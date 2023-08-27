Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом: выбиты стёкла, повреждены здания в Курске

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:46
«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла», — написал утром 27 августа глава Курской области в своём Telegram.
Пострадала от украинской атаки не только жилая многоэтажка. Роман Старовойт уточнил, что взрывной волной выбило несколько стёкол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на той же улице.
Возгораний не произошло. Пострадавших среди мирных жителей нет. Губернатор пообещал, что как только специалисты оценят ущерб, людям помогут восстановить имущество.
С подобным ЧП Белгород сталкивался 13 августа этого года. Украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Есенина. Тогда пострадала 10-летняя девочка. Что касается разрушений, в многоэтажке пострадали пять квартир и фасад, а около дома — 16 автомобилей.