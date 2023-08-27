Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Белгородка в учебнике, исчезающий вид и подтверждение гибели Пригожина: итоги дня

Белгородка в учебнике, исчезающий вид и подтверждение гибели Пригожина: итоги дня

27 августа 2023, 15:45
Фото: Bel.ru
В какой книге можно прочесть о подвиге белгородки, какое животное пропало из региона и почему следком РФ уверен, что Пригожин мёртв — в нашем материале.

Открываем учебники на последних страницах

Белгородских 11-классников ждёт приятный сюрприз после стандартной фразы учителя — героическая история выпускницы БелГУ, описанная на страницах учебника по истории. Рассказ о девушке, которая спасала жизни, готова была пожертвовать собой и получила награду за отвагу. Книги уже завезли в область. Чьё знакомое лицо увидят старшеклассники — в нашем материале.

Помогите белгородцам найти выхухоль

Краснокнижное животное пропало из Белгородской области. По крайней мере местные специалисты не обнаружили его при учёте. Зато некоторых грызунов стало больше. Чьи семейства разрослись, а чьи исчезли, читайте здесь.

Стопроцентное подтверждение

До 27 августа некоторые россияне отказывались верить в гибель экс-владельца ЧВК «Вагнер». Кто-то был уверен, что он зарегистрировался, но на борт не сел, другие же — что смерть подстроена: умер другой человек, а Евгений Пригожин на секретном задании в Африке. Однако специалисты федерального Следственного комитета сообщили, что он всё же мёртв. Какие аргументы? Узнаете из публикации Бел.Ру.

Читайте также:
На Соборной в Белгороде убрали фотографии Пригожина и УткинаРосавиация: на борту разбившегося самолёта был ПригожинОбитающие в Белгородской области птицы попали в Красную книгуРаненная при спасении солдата белгородка рассказала о своём подвиге
#Общество#Белгородская область#Татьяна Алексютина#Животное#Итоги дня#Красная книга#Подвиг#Выхухоль#Евгений Пригожин#Пригожин#Екатерина Иванова#Следком РФ
Подпишитесь
За сутки ВСУ разрушили 49 домов в белгородском посёлке
Сегодня, 12:35
Часть истории: про подвиг белгородки на спецоперации написали в школьных учебниках
Сегодня, 08:04
Следком РФ: экспертизы подтвердили смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе
Сегодня, 10:49
Без крепучки и слабоалкогольных: белгородцам не продадут алкоголь 1 и 11 сентября
Сегодня, 11:35
Краснокнижная выхухоль исчезла из Белгородской области?
Сегодня, 13:07
Много было подделок: почему не все жители Шебекинского округа получили выплаты
Сегодня, 09:35