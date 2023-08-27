Белгородка в учебнике, исчезающий вид и подтверждение гибели Пригожина: итоги дня

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Белгородских 11-классников ждёт приятный сюрприз после стандартной фразы учителя — героическая история выпускницы БелГУ, описанная на страницах учебника по истории. Рассказ о девушке, которая спасала жизни, готова была пожертвовать собой и получила награду за отвагу. Книги уже завезли в область. Чьё знакомое лицо увидят старшеклассники — в нашем материале.
Краснокнижное животное пропало из Белгородской области. По крайней мере местные специалисты не обнаружили его при учёте. Зато некоторых грызунов стало больше. Чьи семейства разрослись, а чьи исчезли, читайте здесь.
До 27 августа некоторые россияне отказывались верить в гибель экс-владельца ЧВК «Вагнер». Кто-то был уверен, что он зарегистрировался, но на борт не сел, другие же — что смерть подстроена: умер другой человек, а Евгений Пригожин на секретном задании в Африке. Однако специалисты федерального Следственного комитета сообщили, что он всё же мёртв. Какие аргументы? Узнаете из публикации Бел.Ру.