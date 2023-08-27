Белгородка в учебнике, исчезающий вид и подтверждение гибели Пригожина: итоги дня

До 27 августа некоторые россияне отказывались верить в гибель экс-владельца ЧВК «Вагнер». Кто-то был уверен, что он зарегистрировался, но на борт не сел, другие же — что смерть подстроена: умер другой человек, а Евгений Пригожин на секретном задании в Африке. Однако специалисты федерального Следственного комитета сообщили, что он всё же мёртв. Какие аргументы? Узнаете из публикации Бел.Ру.