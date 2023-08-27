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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

ДТП

9-летний ребёнок пострадал в тройном ДТП в Белгородской области

27 августа 2023, 14:56
Фото: ГИБДД
ДТП

В тройном ДТП на трассе в Белгородской области пострадал ребёнок и две женщины

Отечественное авто столкнулось с иномаркой, которая впоследствии столкнулось с внедорожником УАЗ. О пострадавших стало известно из сводок ГИБДД.
Сюжет
ДТП

Вчера вечером на трассе «Крым» в Корочанском районе 37-летняя женщина за рулём Lada Vesta превысила скорость и столкнулась с Renault Mégane под управлением 34-летнего водителя. После этого Renault по инерции столкнулось с «УАЗ Пикап», который ехал по встречной полосе. Им управлял 41-летний автолюбитель.

В результате аварии пострадали водитель Lada, её 9-летняя пассажирка и 27-летняя пассажирка иномарки. Их с травмами забрали в больницу, уточнили в ГИБДД.

В этот же день, 26 августа, в Губкинском городском округе женщина 54 лет на Kia Rio не выдержала безопасный интервал до КамАЗа впереди. Итог — столкновение транспортных средств и травмы у водителя иномарки.

В Белгороде же этим вечером мужчина 26 лет на ВАЗ-21053 ехал по ул. Садовой, но на пересечении с ул. Студенческой решил проскочить на красный свет. Не вышло. Автомобиль столкнулся с Toyota Corolla, за рулём которого сидел парень 19 лет.

Госпитализировали водителя ВАЗа и его 21-летнюю пассажирку.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Пострадавшие#Татьяна Алексютина#Женщины#Ребёнок
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