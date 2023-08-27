9-летний ребёнок пострадал в тройном ДТП в Белгородской области

В Белгороде же этим вечером мужчина 26 лет на ВАЗ-21053 ехал по ул. Садовой, но на пересечении с ул. Студенческой решил проскочить на красный свет. Не вышло. Автомобиль столкнулся с Toyota Corolla, за рулём которого сидел парень 19 лет.