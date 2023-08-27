9-летний ребёнок пострадал в тройном ДТП в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Вчера вечером на трассе «Крым» в Корочанском районе 37-летняя женщина за рулём Lada Vesta превысила скорость и столкнулась с Renault Mégane под управлением 34-летнего водителя. После этого Renault по инерции столкнулось с «УАЗ Пикап», который ехал по встречной полосе. Им управлял 41-летний автолюбитель.
В результате аварии пострадали водитель Lada, её 9-летняя пассажирка и 27-летняя пассажирка иномарки. Их с травмами забрали в больницу, уточнили в ГИБДД.
В этот же день, 26 августа, в Губкинском городском округе женщина 54 лет на Kia Rio не выдержала безопасный интервал до КамАЗа впереди. Итог — столкновение транспортных средств и травмы у водителя иномарки.
В Белгороде же этим вечером мужчина 26 лет на ВАЗ-21053 ехал по ул. Садовой, но на пересечении с ул. Студенческой решил проскочить на красный свет. Не вышло. Автомобиль столкнулся с Toyota Corolla, за рулём которого сидел парень 19 лет.
Госпитализировали водителя ВАЗа и его 21-летнюю пассажирку.