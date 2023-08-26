Жители Белгородского района жалуются на неприятный запах

Белгородцы из Таврово сообщили, что воняет в их районе уже целый день, с самого утра. На такое же обратили внимания жители района «Луч» в Белгороде: там к вечеру запах стал только сильнее. На неприятный аромат также жаловались жители центра Белгорода и Спутника.