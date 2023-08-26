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Posted Вчера, 19:54

Published Вчера, 19:54

Modified Вчера, 19:56

Updated Вчера, 19:56

Жители Белгородского района жалуются на неприятный запах

Жители Белгородского района жалуются на неприятный запах

26 августа 2023, 19:54
Фото: 1MI
Неприятный запах чувствуют жители Белгородского района с самого утра.

В субботу, 26 августа, многие жители Белгородской области почувствовали неприятный запах, напоминающий удобрения для посева или экскременты домашних птиц или скота.

Белгородцы из Таврово сообщили, что воняет в их районе уже целый день, с самого утра. На такое же обратили внимания жители района «Луч» в Белгороде: там к вечеру запах стал только сильнее. На неприятный аромат также жаловались жители центра Белгорода и Спутника.

Некоторые жители предполагают, что причиной запаха всё же является удобрение полей отходами, которые берут с птицеферм за Никольским. Кроме того, неприятный запах в ближайших к полям районах сохраняется уже несколько месяцев, отметили белгородцы.

Однако официальная причина неприятного запаха в области пока не известна.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Вонь#Неприятный запах#Белгород#Александра Склярова
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