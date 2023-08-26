Жители Белгородского района жалуются на неприятный запах

Posted Вчера, 19:54
Published Вчера, 19:54
Modified Вчера, 19:56
Updated Вчера, 19:56
В субботу, 26 августа, многие жители Белгородской области почувствовали неприятный запах, напоминающий удобрения для посева или экскременты домашних птиц или скота.
Белгородцы из Таврово сообщили, что воняет в их районе уже целый день, с самого утра. На такое же обратили внимания жители района «Луч» в Белгороде: там к вечеру запах стал только сильнее. На неприятный аромат также жаловались жители центра Белгорода и Спутника.
Некоторые жители предполагают, что причиной запаха всё же является удобрение полей отходами, которые берут с птицеферм за Никольским. Кроме того, неприятный запах в ближайших к полям районах сохраняется уже несколько месяцев, отметили белгородцы.
Однако официальная причина неприятного запаха в области пока не известна.