В новом парке в Белгороде откроется каток «Сказочный лес»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Как отметил губернатор, в настоящее время в муниципалитетах региона активно готовятся к зиме. Речь идёт о подготовке жилого фонда к отопительному сезону, дорожной технике, пескосоляной смеси и социальной инфраструктуре, которая будет работать в зимний период.
К примеру, в Губкине начали строить открытый каток. Зимой там можно будет кататься на коньках, а летом — на роликах. Работы ведут в микрорайоне Журавлики. Новый каток будет называться «Железный лёд».
Работы по подготовке аналогичного открытого катка начались в парке «Солнечный» в Старом Осколе.
А в Белгороде в этом году будет работать уже шесть катков: три муниципальных и три частных. Каток откроется в новом парке «Сказочный лес» на улице Корочанской.
Уверен, что у него будут свои поклонники, придёт большое количество детей, которые вместе со своими мамами и папами, а может быть, бабушками и дедушками получат огромное удовольствие.
Вячеслав Гладков