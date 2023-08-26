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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Белгороде зимой будут работать шесть катков

В новом парке в Белгороде откроется каток «Сказочный лес»

26 августа 2023, 06:43
Фото: 1MI

В Белгороде зимой будут работать шесть катков

Ещё один каток появится в Губкине. В настоящее время его начали строить. Также работы по подготовке аналогичного открытого катка начались в парке «Солнечный» в Старом Осколе. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Как отметил губернатор, в настоящее время в муниципалитетах региона активно готовятся к зиме. Речь идёт о подготовке жилого фонда к отопительному сезону, дорожной технике, пескосоляной смеси и социальной инфраструктуре, которая будет работать в зимний период.

К примеру, в Губкине начали строить открытый каток. Зимой там можно будет кататься на коньках, а летом — на роликах. Работы ведут в микрорайоне Журавлики. Новый каток будет называться «Железный лёд».

Работы по подготовке аналогичного открытого катка начались в парке «Солнечный» в Старом Осколе.

А в Белгороде в этом году будет работать уже шесть катков: три муниципальных и три частных. Каток откроется в новом парке «Сказочный лес» на улице Корочанской.

Уверен, что у него будут свои поклонники, придёт большое количество детей, которые вместе со своими мамами и папами, а может быть, бабушками и дедушками получат огромное удовольствие.
Вячеслав Гладков
Каток в Губкине Белгородской области начали строить до окончания торгов
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