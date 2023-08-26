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Published Сегодня, 14:15

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Updated Сегодня, 14:17

В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия

В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия

26 августа 2023, 14:15
Фото: 1MI
Мера предпринимается для выполнения планов, поставленных государством. Об этом заявил заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха, передают РИА «Новости».
Сюжет
Харьков

Власти Харьковской области усиливают плановые мобилизационные мероприятия. Об этом проинформировал заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха. Ранее Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей.

В сообщении указано, что Харьковская областная военная администрация усиливает своё сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий для выполнения планов, поставленных государством.

По информации источника, на территории районных военных администраций и населённых пунктов региона создадут комиссии «по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановых мобилизационных мероприятий».

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#Общество#Харьков#Харьковская область#Кристина Семенчук#Мобилизация#Военкомат#Повестка в военкомат
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