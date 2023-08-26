В Харьковской области усилили плановые мобилизационные мероприятия

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Власти Харьковской области усиливают плановые мобилизационные мероприятия. Об этом проинформировал заместитель главы областной военной администрации Роман Семенуха. Ранее Владимир Зеленский заявил, что военное командование Украины хочет мобилизовать больше людей.
В сообщении указано, что Харьковская областная военная администрация усиливает своё сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий для выполнения планов, поставленных государством.
По информации источника, на территории районных военных администраций и населённых пунктов региона создадут комиссии «по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановых мобилизационных мероприятий».