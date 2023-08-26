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В Белгородской области четыре человека пострадали после обстрелов ВСУ из РСЗО «Град»

В Белгородской области четыре человека пострадали после обстрелов ВСУ из РСЗО «Град»

26 августа 2023, 08:02
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Людей отправили в больницу. Они получили осколочные ранения. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию магазина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
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Обстрел

26 августа ВСУ обстреляли снарядами «Града» посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина.

По предварительным данным, пострадали четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Все получили осколочные ранения. Людей доставили в Валуйскую ЦРБ, где им оказывают всю необходимую помощь.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков добавил, что повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.

Напомним, ранее стало известно, что после обстрела ВСУ в Белгородской области загорелось поле с пшеницей.

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#Происшествия#Град#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Валуйский горокруг#Приграничье
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