В Белгородской области четыре человека пострадали после обстрелов ВСУ из РСЗО «Град»

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
26 августа ВСУ обстреляли снарядами «Града» посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина.
По предварительным данным, пострадали четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Все получили осколочные ранения. Людей доставили в Валуйскую ЦРБ, где им оказывают всю необходимую помощь.
Гладков добавил, что повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории.
Напомним, ранее стало известно, что после обстрела ВСУ в Белгородской области загорелось поле с пшеницей.