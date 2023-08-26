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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Белгороде простились с почётным гражданином города Николаем Зинченко

В Белгороде простились с почётным гражданином города Николаем Зинченко

26 августа 2023, 10:53
Фото: 1MI
Николай Зинченко участвовал в освобождении Харькова, Ленинградской и Псковской областей, прорыве блокады Ленинграда. Также он проводил уроки мужества.

Как рассказал председатель Белгородского горосовета Вадим Радченко в своём Telegram-канале, областной центр простился с почётным гражданином Николаем Андреевичем Зинченко.

Николай ЗинченкоНиколай Зинченко
Николай Зинченко
Фото: Telegram-канал Вадима Радченко

Николаем Зинченко — гвардии полковник в отставке, трижды ветеран: ветеран войны, ветеран труда, ветеран боевых действий. В январе 1943 года он ушёл на фронт юношей. Участвовал в освобождении Харькова, Ленинградской и Псковской областей, прорыве блокады Ленинграда.

На встречах и уроках мужества ветеран рассказывал о том, что ему прошлось пройти, и часто читал наизусть стихотворение «Потому, что Русский я по Духу!» 10-летнего мальчика — Льва Протасова из Екатеринбурга.

Напомним, ранее в Белгороде простились с Эммой Дорошенко. Она была почётным гражданином Белгорода. Неоднократно избиралась депутатом городского совета депутатов трудящихся.

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