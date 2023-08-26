В Белгороде простились с почётным гражданином города Николаем Зинченко

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Как рассказал председатель Белгородского горосовета Вадим Радченко в своём Telegram-канале, областной центр простился с почётным гражданином Николаем Андреевичем Зинченко.
Николаем Зинченко — гвардии полковник в отставке, трижды ветеран: ветеран войны, ветеран труда, ветеран боевых действий. В январе 1943 года он ушёл на фронт юношей. Участвовал в освобождении Харькова, Ленинградской и Псковской областей, прорыве блокады Ленинграда.
На встречах и уроках мужества ветеран рассказывал о том, что ему прошлось пройти, и часто читал наизусть стихотворение «Потому, что Русский я по Духу!» 10-летнего мальчика — Льва Протасова из Екатеринбурга.
Напомним, ранее в Белгороде простились с Эммой Дорошенко. Она была почётным гражданином Белгорода. Неоднократно избиралась депутатом городского совета депутатов трудящихся.