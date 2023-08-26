В Белгороде на повороте на пляж «Берега» отрегулировали светофор

После изменения режима светофора время прямого хода по ул. Корочанской уменьшили, а время горения зелёного сигнала для поворотных манёвров на ул. Серафимовича, на прилегающую к пляжу территорию и для выезда с прилегающей к парку территории увеличили. Также сократили время красного сигнала для всех направлений.