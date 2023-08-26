В Белгороде на повороте на пляж «Берега» отрегулировали светофор

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Режим работы светофора на пересечении ул. Корочанской и Серафимовича изменили по решению прокуратуры Белгорода 14 августа. Ранее сотрудники ведомства проверили жалобы на организацию дорожного движения при выезде с территории обновлённого пляжа.
Специалисты выяснили, что выезд с парковки пляжа «Берега» и парка аттракционов имеет самый короткий путь по прямой через светофор на пересечении улиц Корочанская и Серафимовича.
После изменения режима светофора время прямого хода по ул. Корочанской уменьшили, а время горения зелёного сигнала для поворотных манёвров на ул. Серафимовича, на прилегающую к пляжу территорию и для выезда с прилегающей к парку территории увеличили. Также сократили время красного сигнала для всех направлений.
Теперь зелёный сигнал для выезда с пляжа горит 25 секунд + 3 секунд зелёного мигания (ранее составляло 13 сек. + 3 сек.), время красного — 64 сек. (ранее — 90 сек.).