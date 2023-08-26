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В Белгороде на повороте на пляж «Берега» отрегулировали светофор

В Белгороде на повороте на пляж «Берега» отрегулировали светофор

26 августа 2023, 13:31
Фото: 1MI
Время зелёного сигнала увеличили, а красного — сократили. Подробнее сообщили в прокуратуре Белгорода.

Режим работы светофора на пересечении ул. Корочанской и Серафимовича изменили по решению прокуратуры Белгорода 14 августа. Ранее сотрудники ведомства проверили жалобы на организацию дорожного движения при выезде с территории обновлённого пляжа.

Специалисты выяснили, что выезд с парковки пляжа «Берега» и парка аттракционов имеет самый короткий путь по прямой через светофор на пересечении улиц Корочанская и Серафимовича.

После изменения режима светофора время прямого хода по ул. Корочанской уменьшили, а время горения зелёного сигнала для поворотных манёвров на ул. Серафимовича, на прилегающую к пляжу территорию и для выезда с прилегающей к парку территории увеличили. Также сократили время красного сигнала для всех направлений.

Теперь зелёный сигнал для выезда с пляжа горит 25 секунд + 3 секунд зелёного мигания (ранее составляло 13 сек. + 3 сек.), время красного — 64 сек. (ранее — 90 сек.).

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#Город#Прокуратура#Пляж#Новости Белгорода#Светофор#Белгород#Кристина Семенчук#Режим работы
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