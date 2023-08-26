Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Педагоги и рабочие минобразования будут дежурить на пешеходных переходах возле школ

Педагоги и рабочие минобразования будут дежурить на пешеходных переходах возле школ

26 августа 2023, 12:40
Фото: 1MI
Данные требования безопасности опубликовал на своей странице в соцсети глава Белгородской области Вячеслав Гладков. А главам муниципалитетов дали право самостоятельно принимать решение о форматах работы школ в случае ухудшения оперативной обстановки.
Сюжет
Школы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о требованиях безопасности перед новым учебным годом. Одно из них — не проводить в школах в зоне 0-20 км от госграницы уличные мероприятия (линейки, уроки физкультуры, спортивные и досуговые мероприятия).

Также глава региона поручил обеспечить дежурство педагогов, сотрудников минобразования, управлений образований муниципалитетов на пешеходных переходах вблизи школ перед началом и после окончания занятий до 1 октября 2023 года.

А ещё предоставить главам муниципалитетов право самостоятельно принимать решение о форматах работы школ в случае ухудшения оперативной обстановки.

Напомним, ранее стало известно, что не все пешеходные переходы у белгородских школ оформлены по стандарту.

В прошлом году в сентябре учителя в Белгородской области дежурили на пешеходных переходах. Участие в этой акции приняли 5,5 тыс. преподавателей. За дежурства им не доплачивали.

Более 6700 родителей Белгородской области записали ребёнка в школу онлайн
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде нарезают бронеплёнку для школ и детсадовВласти хотят сменить медлительного строителя школы под БелгородомБеженцы погибли в санатории, а школа в Белгороде попала в список лучших: итоги дня
#Общество#Белгородская область#Учителя#Дежурство#Школы#Пешеходный переход#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Убийство мирных жителей, Белгород для Зеленского, Тамбов для Галдуна: итоги недели
Вчера, 15:42
В Белгородской области четыре человека пострадали после обстрелов ВСУ из РСЗО «Град»
Сегодня, 08:02
Дистанционное обучение — наказание для школьников, считают белгородцы
Вчера, 13:20
«Держатся на честном слове»: белгородцы переживают за окна, на которые наклеят плёнку
Вчера, 11:28
В новом парке в Белгороде откроется каток «Сказочный лес»
Сегодня, 06:43
Число пострадавших при обстреле белгородского посёлка выросло до шести
Сегодня, 09:52