Педагоги и рабочие минобразования будут дежурить на пешеходных переходах возле школ

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о требованиях безопасности перед новым учебным годом. Одно из них — не проводить в школах в зоне 0-20 км от госграницы уличные мероприятия (линейки, уроки физкультуры, спортивные и досуговые мероприятия).
Также глава региона поручил обеспечить дежурство педагогов, сотрудников минобразования, управлений образований муниципалитетов на пешеходных переходах вблизи школ перед началом и после окончания занятий до 1 октября 2023 года.
А ещё предоставить главам муниципалитетов право самостоятельно принимать решение о форматах работы школ в случае ухудшения оперативной обстановки.
Напомним, ранее стало известно, что не все пешеходные переходы у белгородских школ оформлены по стандарту.
В прошлом году в сентябре учителя в Белгородской области дежурили на пешеходных переходах. Участие в этой акции приняли 5,5 тыс. преподавателей. За дежурства им не доплачивали.