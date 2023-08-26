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Обстрел Белгородской области, День знаний и дежурство педагогов: итоги дня

Обстрел Белгородской области, День знаний и дежурство педагогов: итоги дня

26 августа 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
26 августа жители Белгородской области обсуждали обстрел приграничья, проведение праздничных линеек на День знаний и дежурство педагогов на пешеходных переходах около школ. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
Обстрел

Шесть пострадавших. Один тяжёлый

ВСУ обстреляли снарядами «Града» посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. Изначально было известно о четверых пострадавших. Позже глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что пострадали шесть местных жителей. Один находится в крайне тяжёлом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Ещё одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода. Ещё четверым пострадавшим госпитализация не требуется. Им обработали осколочные раны и отпустили домой.

Число пострадавших при обстреле белгородского посёлка выросло до шести
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Очно и удалёнка

Губернатор также рассказал и о проведении праздничных линеек в День знаний. В некоторых школах, которые находятся на открытых территориях, мероприятия пройдут очно. Во всех школах Ровеньского района также мероприятия пройдут очно, но с ограничением численности (не более 300 человек на одной линейке). Такие же правила действуют для школ, которые находятся в зоне свыше 20 километров от границы. Что касается школ, которые находятся в зоне 0-20 км, там линейки пройдут дистанционно, но с исключениями. Подробнее — в нашем материале.

Гладков рассказал о формате проведения линеек в День знаний
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Пешеходные переходы под контролем

Стало известно и о требованиях безопасности перед новым учебным годом. Одно из них — не проводить в школах в зоне 0-20 км от госграницы уличные мероприятия (линейки, уроки физкультуры, спортивные и досуговые мероприятия). Также глава региона поручил обеспечить дежурство педагогов, сотрудников минобразования, управлений образований муниципалитетов на пешеходных переходах вблизи школ перед началом и после окончания занятий до 1 октября 2023 года. А ещё главам муниципалитетов предоставили право принимать решение о форматах работы школ, если оперативная обстановка ухудшится.

Педагоги и рабочие минобразования будут дежурить на пешеходных переходах возле школ
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#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#День знаний#Пешеходные переходы#Кристина Семенчук#Обстрел#Линейки
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