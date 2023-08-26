Обстрел Белгородской области, День знаний и дежурство педагогов: итоги дня

Губернатор также рассказал и о проведении праздничных линеек в День знаний. В некоторых школах, которые находятся на открытых территориях, мероприятия пройдут очно. Во всех школах Ровеньского района также мероприятия пройдут очно, но с ограничением численности (не более 300 человек на одной линейке). Такие же правила действуют для школ, которые находятся в зоне свыше 20 километров от границы. Что касается школ, которые находятся в зоне 0-20 км, там линейки пройдут дистанционно, но с исключениями. Подробнее — в нашем материале.