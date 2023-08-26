Обстрел Белгородской области, День знаний и дежурство педагогов: итоги дня

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
ВСУ обстреляли снарядами «Града» посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. Изначально было известно о четверых пострадавших. Позже глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что пострадали шесть местных жителей. Один находится в крайне тяжёлом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Ещё одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода. Ещё четверым пострадавшим госпитализация не требуется. Им обработали осколочные раны и отпустили домой.
Губернатор также рассказал и о проведении праздничных линеек в День знаний. В некоторых школах, которые находятся на открытых территориях, мероприятия пройдут очно. Во всех школах Ровеньского района также мероприятия пройдут очно, но с ограничением численности (не более 300 человек на одной линейке). Такие же правила действуют для школ, которые находятся в зоне свыше 20 километров от границы. Что касается школ, которые находятся в зоне 0-20 км, там линейки пройдут дистанционно, но с исключениями. Подробнее — в нашем материале.
Стало известно и о требованиях безопасности перед новым учебным годом. Одно из них — не проводить в школах в зоне 0-20 км от госграницы уличные мероприятия (линейки, уроки физкультуры, спортивные и досуговые мероприятия). Также глава региона поручил обеспечить дежурство педагогов, сотрудников минобразования, управлений образований муниципалитетов на пешеходных переходах вблизи школ перед началом и после окончания занятий до 1 октября 2023 года. А ещё главам муниципалитетов предоставили право принимать решение о форматах работы школ, если оперативная обстановка ухудшится.