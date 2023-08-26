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Posted Вчера, 17:32

Published Вчера, 17:32

Modified Вчера, 17:34

Updated Вчера, 17:34

Мужчина погиб при обстреле белгородского села

Мужчина погиб при обстреле белгородского села

26 августа 2023, 17:32
Фото: 1MI
Белгородец получил несовместимые с жизнью травмы, сообщил губернатор.
Сюжет
СВО

Сегодня, 26 августа, под обстрел ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района. С украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. В этот момент мирный житель косил траву на своём дачном участке.

В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Число пострадавших при обстреле белгородского посёлка выросло до шести
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Погибшие#Вячеслав Гладков#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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