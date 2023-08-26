Мужчина погиб при обстреле белгородского села

Posted Вчера, 17:32
Published Вчера, 17:32
Modified Вчера, 17:34
Updated Вчера, 17:34
Сегодня, 26 августа, под обстрел ВСУ попало село Щетиновка Белгородского района. С украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. В этот момент мирный житель косил траву на своём дачном участке.
В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области