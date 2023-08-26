Минобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Минобороны РФ сообщило об очередном беспилотнике, который пытался атаковать Белгородскую область. Атаку пресекли сегодня, 26 августа. Известно, что беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Шебекинского горокруга. Также уточняется, что БПЛА был самолётного типа.
26 августа около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области.
Минобороны РФ
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Напомним, 23 августа военное ведомство также сообщало о сбитом беспилотнике над территорией Белгородской области. Тогда никто не пострадал. Также не было разрушений.