Минобороны сообщило об очередном сбитом беспилотнике в Белгородской области

Минобороны РФ сообщило об очередном беспилотнике, который пытался атаковать Белгородскую область. Атаку пресекли сегодня, 26 августа. Известно, что беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Шебекинского горокруга. Также уточняется, что БПЛА был самолётного типа.