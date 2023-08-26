Из-за обстрелов ВСУ на одной из ферм Белгородской области погиб крупный рогатый скот

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Белгородский район
Под обстрел попало село Нехотеевка. Там зафиксировали четыре гранатомётных выстрела. В селе Журавлёвка с БПЛА сбросили семь взрывных устройств. При этом ни в одном из населённых пунктов района нет пострадавших и разрушений. ⠀
Борисовский район
На окраине села Цаповка противник сбросил одно взрывное устройство с квадрокоптера. Обошлось без последствий. ⠀
Волоконовскй район
По окраине хутора Старый выпустили шесть миномётных снарядов, а по окраине хутора Плотвянка — два. Пострадавший и разрушений нет.
Грайворонский горокруг
В районе села Головчино сбили один БПЛА. Пострадавших и разрушений также нет. ⠀
Краснояружский район
Из артиллерии обстреляли окраину села Вязовое. Там зафиксировали три прилёта, но обошлось без последствий. По селу Поповка выпустили 15 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. Осколки повредили кровлю, окна, фасад и забор в одном частном доме. Также повреждения получила одна машина. ⠀
Шебекинский горокруг
По селу Новая Таволжанка выпустили восемь миномётных снарядов и три снаряда РСЗО неустановленного образца предположительно кассетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попал посёлок Красное. Там зафиксировали семь гранатомётных выстрелов. В результате обстрела на одной из ферм погибло три единицы крупного рогатого скота. А по селу Середа выпустили 15 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.