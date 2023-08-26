Из-за обстрелов ВСУ на одной из ферм Белгородской области погиб крупный рогатый скот

По селу Новая Таволжанка выпустили восемь миномётных снарядов и три снаряда РСЗО неустановленного образца предположительно кассетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попал посёлок Красное. Там зафиксировали семь гранатомётных выстрелов. В результате обстрела на одной из ферм погибло три единицы крупного рогатого скота. А по селу Середа выпустили 15 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.