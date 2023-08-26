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Громкие звуки над Белгородом и районом связаны с работой системы ПВО

Громкие звуки над Белгородом и районом связаны с работой системы ПВО

26 августа 2023, 11:51
Фото: Midjourney
В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
Пво

26 августа жителей Белгорода и Белгородского района испугала череда громких звуков, которые раздались около 14:00. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что причиной громких звуков стала работа системы ПВО.

Глава региона добавил, что сбит беспилотник на подлёте к городу. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Напомним, утром 26 августа БПЛА самолётного типа уничтожили в районе села Купино в Шебекинском горокруге. А посёлок Уразово в Валуйском горокруге обстреляли снарядами «Града». Пострадали шесть человек. Один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии.

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#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Громкие звуки#БПЛА
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