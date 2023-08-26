Громкие звуки над Белгородом и районом связаны с работой системы ПВО

Напомним, утром 26 августа БПЛА самолётного типа уничтожили в районе села Купино в Шебекинском горокруге. А посёлок Уразово в Валуйском горокруге обстреляли снарядами «Града». Пострадали шесть человек. Один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии.