Громкие звуки над Белгородом и районом связаны с работой системы ПВО

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
26 августа жителей Белгорода и Белгородского района испугала череда громких звуков, которые раздались около 14:00. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что причиной громких звуков стала работа системы ПВО.
Глава региона добавил, что сбит беспилотник на подлёте к городу. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Напомним, утром 26 августа БПЛА самолётного типа уничтожили в районе села Купино в Шебекинском горокруге. А посёлок Уразово в Валуйском горокруге обстреляли снарядами «Града». Пострадали шесть человек. Один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии.