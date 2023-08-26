Гладков рассказал о формате проведения линеек в День знаний

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По данным губернатора, школы, которые находятся на открытых территориях, проведут линейки в День знаний в очном формате без ограничения численности учеников и родителей. Во всех школах Ровеньского района также мероприятия пройдут очно, но с ограничением численности не более 300 человек на одной линейке.
Такие же правила действуют для школ, которые находятся в зоне свыше 20 километров от границы. Это учебные заведения в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском Шебекинском, Новооскольском, Яковлевском горокругах, а также Белгороде.
Для школ, которые находятся в зоне 0-20 км от границы (в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском горокругах), линейки пройдут в дистанционном формате.
Исключение сделают для школ, которые указаны ниже, и только для первых и одиннадцатых классов. Для этих учеников линейки пройдут очно, но в закрытых помещениях (актовых и спортивных залах), в разное время и с перерывом в 2-3 часа между мероприятиями.