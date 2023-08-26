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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Гладков рассказал о формате проведения линеек в День знаний

Гладков рассказал о формате проведения линеек в День знаний

26 августа 2023, 11:25
Фото: 1MI
Часть школ проведут торжественное мероприятие без ограничений. Некоторые учебные организации отметят День знаний удалённо. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
Школы

По данным губернатора, школы, которые находятся на открытых территориях, проведут линейки в День знаний в очном формате без ограничения численности учеников и родителей. Во всех школах Ровеньского района также мероприятия пройдут очно, но с ограничением численности не более 300 человек на одной линейке.

Такие же правила действуют для школ, которые находятся в зоне свыше 20 километров от границы. Это учебные заведения в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском Шебекинском, Новооскольском, Яковлевском горокругах, а также Белгороде.

Для школ, которые находятся в зоне 0-20 км от границы (в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском горокругах), линейки пройдут в дистанционном формате.

Исключение сделают для школ, которые указаны ниже, и только для первых и одиннадцатых классов. Для этих учеников линейки пройдут очно, но в закрытых помещениях (актовых и спортивных залах), в разное время и с перерывом в 2-3 часа между мероприятиями.

Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
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#Общество#Белгородская область#Школы#День знаний#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Линейки
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