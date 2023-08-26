Гладков рассказал о формате проведения линеек в День знаний

По данным губернатора, школы, которые находятся на открытых территориях, проведут линейки в День знаний в очном формате без ограничения численности учеников и родителей. Во всех школах Ровеньского района также мероприятия пройдут очно, но с ограничением численности не более 300 человек на одной линейке.