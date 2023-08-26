Гладков подтвердил сбитие силами ПВО украинского БПЛА в Белгородской области

Напомним, 26 августа ВСУ обстреляли снарядами «Града» посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.