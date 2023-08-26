Гладков подтвердил сбитие силами ПВО украинского БПЛА в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию, что в Шебекинском горокруге силы ПВО сбили украинский беспилотник. Он добавил, что БПЛА самолётного типа уничтожили в районе села Купино.
В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Минобороны России заявили, что силами ПВО была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа. Беспилотник был уничтожен над территорией Шебекинского горокруга.
Напомним, 26 августа ВСУ обстреляли снарядами «Града» посёлок Уразово в Валуйском горокруге. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.