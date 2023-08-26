Число пострадавших при обстреле белгородского посёлка выросло до шести

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Как сообщил губернатор, после утреннего обстрела посёлка Уразово (Валуйский горокруг) пострадали шесть человек. Один находится в крайне тяжёлом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют.
Ещё одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Ещё четверым пострадавшим госпитализация не требуется. Им обработали осколочные раны и отпустили домой на амбулаторное лечение.
Что касается повреждений, их зафиксировали в 16 домах. В четырёх постройках разрушены несущие конструкции. В остальных домах частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек.
Также повреждены два предприятия. Там выбиты окна и повреждена кровля. Ещё повреждения зафиксировали в одном соцобъекте (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и повреждён фасад) и одном спортивном объекте (выбиты окна). Повреждены четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.
Как сообщил Гладков, в настоящий момент работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий.