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Published Сегодня, 09:52

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Updated Сегодня, 09:54

Число пострадавших при обстреле белгородского посёлка выросло до шести

Число пострадавших при обстреле белгородского посёлка выросло до шести

26 августа 2023, 09:52
Фото: 1MI
Информацию по утреннему обстрелу посёлка уточнил Вячеслав Гладков. Всего известно о шести пострадавших. Один находится в крайне тяжёлом состоянии.
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Обстрел

Как сообщил губернатор, после утреннего обстрела посёлка Уразово (Валуйский горокруг) пострадали шесть человек. Один находится в крайне тяжёлом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют.

Ещё одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Ещё четверым пострадавшим госпитализация не требуется. Им обработали осколочные раны и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Что касается повреждений, их зафиксировали в 16 домах. В четырёх постройках разрушены несущие конструкции. В остальных домах частичные повреждения окон, крыш, заборов и хозпостроек.

Также повреждены два предприятия. Там выбиты окна и повреждена кровля. Ещё повреждения зафиксировали в одном соцобъекте (разрушена стена пищеблока, выбиты окна и повреждён фасад) и одном спортивном объекте (выбиты окна). Повреждены четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.

Как сообщил Гладков, в настоящий момент работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий.

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