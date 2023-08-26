Число пострадавших при обстреле белгородского посёлка выросло до шести

Ещё одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Ещё четверым пострадавшим госпитализация не требуется. Им обработали осколочные раны и отпустили домой на амбулаторное лечение.