Более 6700 родителей Белгородской области записали ребёнка в школу онлайн

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По данным ведомства, более 6700 родителей региона записали ребёнка в первый класс удалённо через портал «Госуслуг». Для отправки заявки потребуются паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка и название выбранной школы.
Приём документов проводится до 5 сентября. В ведомстве добавили, что записаться можно в любое учебное заведение, пока в нём есть свободные места.
Напомним, подача заявлений в первые классы в Белгородской области стартовала 1 апреля. Они принимаются в два этапа. С 1 апреля по 30 июня 2023 года подавали заявление родители тех детей, которые проживают на закреплённой территории (в том же районе, в котором находится школа), а также родители, обладающие преимущественным (первоочередным) правом на зачисление детей в школу.
Второй этап начался с 6 июля. На этом этапе заявления на зачисление в школу подают независимо от места проживания детей.