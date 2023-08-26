Более 6700 родителей Белгородской области записали ребёнка в школу онлайн

Напомним, подача заявлений в первые классы в Белгородской области стартовала 1 апреля. Они принимаются в два этапа. С 1 апреля по 30 июня 2023 года подавали заявление родители тех детей, которые проживают на закреплённой территории (в том же районе, в котором находится школа), а также родители, обладающие преимущественным (первоочередным) правом на зачисление детей в школу.