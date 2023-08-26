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Более 6700 родителей Белгородской области записали ребёнка в школу онлайн

Более 6700 родителей Белгородской области записали ребёнка в школу онлайн

26 августа 2023, 09:00
Фото: Midjourney
Данная опция доступна на портале «Госуслуг». Подробнее сообщили в министерстве цифрового развития Белгородской области.

По данным ведомства, более 6700 родителей региона записали ребёнка в первый класс удалённо через портал «Госуслуг». Для отправки заявки потребуются паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка и название выбранной школы.

Приём документов проводится до 5 сентября. В ведомстве добавили, что записаться можно в любое учебное заведение, пока в нём есть свободные места.

Напомним, подача заявлений в первые классы в Белгородской области стартовала 1 апреля. Они принимаются в два этапа. С 1 апреля по 30 июня 2023 года подавали заявление родители тех детей, которые проживают на закреплённой территории (в том же районе, в котором находится школа), а также родители, обладающие преимущественным (первоочередным) правом на зачисление детей в школу.

Второй этап начался с 6 июля. На этом этапе заявления на зачисление в школу подают независимо от места проживания детей.

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#Общество#Белгородская область#Госуслуги#Школа#Заявления#Онлайн#Кристина Семенчук
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