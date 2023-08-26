Белгородка украла деньги из забытого в банке кошелька

Тогда пожилая женщина обратилась в отдел полиции, где рассказала о краже четырёх тысяч рублей сотрудникам. Выяснилось, что злоумышленницей оказалась 45-летняя белгородка, которая под видом клиента посетила тот же банк. В здании женщина увидела кошелёк, достала из него четыре тысячи рублей и скрылась.