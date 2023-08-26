Белгородка украла деньги из забытого в банке кошелька

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
По данным УМВД России по Белгородской области, 60-летняя жительница села Зелёная поляна зашла в местный банк по делам, но, уходя, забыла забрать свой кошелёк. Вернувшись обратно в финансовое учреждение, белгородка кошелёк свой нашла, но денег в нём уже не оказалось.
Тогда пожилая женщина обратилась в отдел полиции, где рассказала о краже четырёх тысяч рублей сотрудникам. Выяснилось, что злоумышленницей оказалась 45-летняя белгородка, которая под видом клиента посетила тот же банк. В здании женщина увидела кошелёк, достала из него четыре тысячи рублей и скрылась.
В отношении виновной уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.