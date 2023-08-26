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Published Сегодня, 16:01

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Updated Сегодня, 16:03

Белгородка украла деньги из забытого в банке кошелька

Белгородка украла деньги из забытого в банке кошелька

26 августа 2023, 16:01
Фото: 1MI
Кошелёк принадлежал пожилой женщине. Когда в банке ей его вернули, денег в нём не оказалось, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

По данным УМВД России по Белгородской области, 60-летняя жительница села Зелёная поляна зашла в местный банк по делам, но, уходя, забыла забрать свой кошелёк. Вернувшись обратно в финансовое учреждение, белгородка кошелёк свой нашла, но денег в нём уже не оказалось.

Тогда пожилая женщина обратилась в отдел полиции, где рассказала о краже четырёх тысяч рублей сотрудникам. Выяснилось, что злоумышленницей оказалась 45-летняя белгородка, которая под видом клиента посетила тот же банк. В здании женщина увидела кошелёк, достала из него четыре тысячи рублей и скрылась.

В отношении виновной уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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#Белгородская область#Происшествия#Кража#Банк#Кража денег#Александра Склярова
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