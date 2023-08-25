«Жить можно, но недолго»: как белгородка выживала на 1000 рублей в неделю

Для начала, опираясь на опыт студенческих лет, оскольчанка вспомнила дешёвые блюда: блины, кабачковые оладьи, макароны с овощами, всевозможные блюда с крупой. Женщина сделала минимальный продуктовый набор на неделю. В него вошли мука (56,9 рубля), яйца (70,49 рубля), самый дешёвый молотый кофе (99,99 рубля), пачка макарон (44,90 рубля), три помидора, два кабачка, две луковицы и два огурца (103,78 рубля), а также масло (110 рублей) и сахар (56 рублей). Потратила журналистка 542 рубля.