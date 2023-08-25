«Жить можно, но недолго»: как белгородка выживала на 1000 рублей в неделю

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Старооскольская журналистка провела эксперимент и попробовала прожить на 1 тыс. рублей в течение недели. Несмотря на заголовок эксперимента, речь шла не о проживании в общем, а только о питании (проезд, лекарства, оплата услуг и пр. не учитывались).
Летом в жару, как признаётся журналистка, по 100 рублей в день уходит только на лимонад и мороженое. Тем не менее она всё равно решила попробовать сесть на денежную «диету».
Для начала, опираясь на опыт студенческих лет, оскольчанка вспомнила дешёвые блюда: блины, кабачковые оладьи, макароны с овощами, всевозможные блюда с крупой. Женщина сделала минимальный продуктовый набор на неделю. В него вошли мука (56,9 рубля), яйца (70,49 рубля), самый дешёвый молотый кофе (99,99 рубля), пачка макарон (44,90 рубля), три помидора, два кабачка, две луковицы и два огурца (103,78 рубля), а также масло (110 рублей) и сахар (56 рублей). Потратила журналистка 542 рубля.
В первый день жительница региона приготовила себе яйца с хлебом, кабачковые оладьи.
«Фокусируясь в течение дня на жёстком денежном ограничении, я вдруг поняла, как сильно мы подвержены соблазнам. Уже с утра, выйдя на палящее солнце, рука потянулась за кошельком, чтобы купить ледяной минералки», — пишет журналистка.
На следующий день оскольчанка питалась макаронами с овощами. При этом призналась, что очень хотелось сладкого. На работе она пила пустой чай.
К концу третьего дня у неё оставались 457 рублей, два яйца, кофе, сахар, мука и «огромное желание всё бросить».
На оставшиеся деньги журналистка купила хлеб, картошку, яйца, майонез и маленькую шоколадку. Осталось у неё 137 рублей.
Блины в качестве сладкого к концу недели надоели, поэтому женщина ела драники, варёные и жареные яйца с овощами, картошку и жареный хлеб. Автор эксперимента при этом признала, что очень не хватало молочных продуктов и мяса. В выходные оскольчанка купила пачку риса и дешёвого консервированного тунца.
Итоги эксперимента журналистка сформулировала так:
«Вывод простой — жить на тысячу рублей в неделю можно, но не долго. Потому что, получается, это и не жизнь вовсе, а сплошное ограничение», — пишет оскольчанка.