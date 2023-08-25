Убийство мирных жителей, Белгород для Зеленского, Тамбов для Галдуна: итоги недели

Из-за условий специальной военной операции в образовательных учреждениях Белгорода вводятся дополнительные меры безопасности. Можно своими глазами убедиться и заметить, как на территории школ стремительно появляются всё новые и новые кучи мешков с песком, а на окнах — слои бронеплёнки и скотча. Так в Белгороде школы готовятся к новому учебному году вместе с учениками и их родителями. Осталось меньше недели.