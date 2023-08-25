Убийство мирных жителей, Белгород для Зеленского, Тамбов для Галдуна: итоги недели

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
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Updated Сегодня, 15:44
В Валуйском округе 23 августа под обстрел ВСУ дважды попал санаторий в селе Лавы. Вячеслав Гладков сообщил, что имеются жертвы среди мирных жителей. Первый обстрел в санатории произошёл рано утром.
«Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечён фасад здания. На месте работают оперативные службы», — сообщил тогда губернатор Вячеслав Гладков.
При повторной атаке беспилотника, сбросившего взрывное устройство на территории уже пострадавшего санатория, двое мужчин погибли на месте. Третьего пострадавшего, который находился в тот момент вместе с ними на улице, врачам спасти не удалось. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.
Из-за условий специальной военной операции в образовательных учреждениях Белгорода вводятся дополнительные меры безопасности. Можно своими глазами убедиться и заметить, как на территории школ стремительно появляются всё новые и новые кучи мешков с песком, а на окнах — слои бронеплёнки и скотча. Так в Белгороде школы готовятся к новому учебному году вместе с учениками и их родителями. Осталось меньше недели.
В очной, а также в смешанной форме обучение будет проходить в школах, которые отдалены от границы более чем на 20 км. Заборы и запертые калитки также остаются «на месте».
Сегодня правительство Белгородской области обсуждало вопрос о выходе школьников на очное и смешанное обучение. О своём отношении к теме очного и дистанционного обучения рассказали белгородцы: дистант — всеобщее наказание, таков вердикт.
Раннее сообщалось о том, что 29 и 30 августа пройдут единые учения, мероприятия пройдут не только в школах, но и в колледжах и техникумах. Учения организованы Министерством просвещения РФ.
Принятие присяги под музыку из «Звёздных войн», едкие высказывания, шутки про секс-шоп, реконструкция Щорса. Таким «необычным» и экзотическим мэром Юрий Галдун остался в памяти белгородцев после своего двухлетнего прибывания на посту главы администрации города. А вот для жителей Тамбова с 21 августа экс-мэр Белгорода стал главой компании «Новый рынок».
Сфера деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Её владелица — Ольга Сысоева, которой принадлежит 100% в уставном капитале. В 2022 году фирма заработала 14 млн рублей. Выручка «Нового рынка» от продаж в том же 2022 году составила 50 млн рублей.
Фотографии погибших в авиакатастрофе Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина были замечены возле Вечного огня в окружении гвоздик. Подобие мемориала образовалось 24 августа очень быстро и спонтанно. А вот 25 августа фотографии уже убрали. В отличие от мемориала за музеем-диорамой, у памятника воинам-интернационалистам.
Напоминаем, что самолёт, в списках которого был глава ЧВК «Вагнер» Евгениий Пригожин и его соратник в ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области вечером 23 августа. Данный факт подтвердила Росавиация. Бизнес-джет потерпел крушение около населённого пункта Куженкино в Тверской области. Частный самолёт Embraer Legacy следовал по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Всего на борту находились 10 человек.
Также президент Владимир Путин прокомментировал случившееся.
Недавно прошла пресс-конференция президента Украины с Метте Фредериксен, премьер-министром Дании.
Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО.
Владимир Зеленский, президент Украины
Вот такой ответ дал глава Украины на вопрос о территориальных уступках ради членства в военно-политическом блоке НАТО. Данное заявление прокомментировала Мария Захарова: «Видимо, у него передозировка случилась». В стороне не остался и Алексей Журавлёв. В своём Telegram-канале он поделился предположением, что это всё часть игры в КВН, в которую продолжает играть Владимир Зеленский.