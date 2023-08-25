Визуально-пространственное восприятие зон «Белгород в цвету» выполнят за 4,5 млн руб

Ранее стало известно, что для фестиваля «Белгород в цвету» закупили «Сад-павильон» с водоёмом и декоративными растениями. Также не забыли о сувенирной продукции и раздаточном материале. А ещё Дирекция фестивалей арендовала мебель и оборудование.