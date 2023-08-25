Визуально-пространственное восприятие зон «Белгород в цвету» выполнят за 4,5 млн руб

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Согласно документам госзакупки, Дирекция фестивалей областного центра заключила договор на оказание услуг по проведению визуально-пространственного восприятия общественных зон фестиваля «Белгород в цвету». На это потратили 4,5 млн рублей.
О чём идёт речь, в документах не сказано. Известно, что контракт подписали с единственным исполнителем 23 августа.
Ранее стало известно, что для фестиваля «Белгород в цвету» закупили «Сад-павильон» с водоёмом и декоративными растениями. Также не забыли о сувенирной продукции и раздаточном материале. А ещё Дирекция фестивалей арендовала мебель и оборудование.
Отдельный лот опубликовали на оказание услуг по оформлению территории фестиваля. Стоимость контракта составила 13,9 млн рублей. Исполнитель должен будет оформить арт-объект «Фонтан» цветами за 1,9 млн рублей и сделать цветочное оформление клумб и акцентных цветников за 12 млн рублей.