В начале сентября в Белгороде перекроют дороги

Однако в этот день в городе будут ходить бесплатные шаттлы, которые отправляются с остановок «РИО», «Магистральная» и «Сити-Молл». Все они будут доезжать до Свято-Троицкого бульвара. Старт автобусов планируется в 07:00 и 07:30.