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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

В начале сентября в Белгороде перекроют дороги

В начале сентября в Белгороде перекроют дороги

25 августа 2023, 16:53
Фото: 1MI
Ограничение движения связано с проведением полумарафона — состоится он 3 сентября, сообщили в администрации города.

В воскресенье, 3 сентября, в Белгороде состоится полумарафон. В связи с этим центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта. Также будет ограничена остановка и стоянка автомобилей.

В случае, если на территории перекрытой зоны с 23:00 2 сентября будут припаркованы какие-либо машины, их переместят эвакуатором на другую парковку.

Однако в этот день в городе будут ходить бесплатные шаттлы, которые отправляются с остановок «РИО», «Магистральная» и «Сити-Молл». Все они будут доезжать до Свято-Троицкого бульвара. Старт автобусов планируется в 07:00 и 07:30.

Фото: городская администрация
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#Город#Ограничение движения#Ограничение#Белгород#Городской транспорт#Автомобильный транспорт#Александра Склярова
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