В начале сентября в Белгороде перекроют дороги

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
В воскресенье, 3 сентября, в Белгороде состоится полумарафон. В связи с этим центральные улицы города будут перекрыты для движения транспорта. Также будет ограничена остановка и стоянка автомобилей.
В случае, если на территории перекрытой зоны с 23:00 2 сентября будут припаркованы какие-либо машины, их переместят эвакуатором на другую парковку.
Однако в этот день в городе будут ходить бесплатные шаттлы, которые отправляются с остановок «РИО», «Магистральная» и «Сити-Молл». Все они будут доезжать до Свято-Троицкого бульвара. Старт автобусов планируется в 07:00 и 07:30.