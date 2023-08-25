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В мэрии Белгорода прокомментировали смену начальника департамента горхозяйства

В мэрии Белгорода прокомментировали смену начальника департамента горхозяйства

25 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
Свой пост покинул Сергей Полхов. Он уволился 21 июля. Подробнее Бел.Ру сообщили в администрации областного центра.
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Работа

По информации городских властей, Сергей Полхов покинул пост руководителя департамента городского хозяйства администрации Белгорода. Он уволился 21 июля по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы в другой регион РФ.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время временно исполняет обязанности руководителя департамента заместитель руководителя департамента городского хозяйства Светлана Новикова.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области назначили нового замминистра экономического развития. Им стал Михаил Баштовой. Ранее он возглавлял отдел стратегического планирования в этом же ведомстве.

А из правительства уволился заместитель губернатора — руководитель администрации главы региона Иван Будлов. Он также нашёл новую работу.

Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства
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