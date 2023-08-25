В мэрии Белгорода прокомментировали смену начальника департамента горхозяйства

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По информации городских властей, Сергей Полхов покинул пост руководителя департамента городского хозяйства администрации Белгорода. Он уволился 21 июля по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы в другой регион РФ.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время временно исполняет обязанности руководителя департамента заместитель руководителя департамента городского хозяйства Светлана Новикова.
Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области назначили нового замминистра экономического развития. Им стал Михаил Баштовой. Ранее он возглавлял отдел стратегического планирования в этом же ведомстве.
А из правительства уволился заместитель губернатора — руководитель администрации главы региона Иван Будлов. Он также нашёл новую работу.