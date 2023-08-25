Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Белгородской птицефабрике сменилось руководство

В Белгородской птицефабрике сменилось руководство

25 августа 2023, 08:26
Фото: 1MI
С 23 августа генеральным директором компании является Александр Соляр. До этого компанией управлял Роман Калинин.

АО «Белгородская птицефабрика» зарегистрирована в Белгороде в 2022 году. С 25 ноября прошлого года руководителем организации был Роман Калинин. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», 23 августа эту должность занял Александр Соляр. Отметим, что компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы.

Также известно, что Александр Соляр является генеральным директором ООО «Белгородский бройлер», АО «Белгородский комбикормовый завод» и АО «Шебекинские комбикорма».

Ранее стало известно, что в новом ресторане Зотова «Иве» в Белгороде уже сменили директора. Вера Горина, руководившая компанией с момента её открытия в октябре прошлого года, покинула пост директора. Вместо неё руководителем фирмы стала Ольга Литягина.

Ресторан ещё не открыли, а директора уже поменяли: в зотовской «Иве» — перестановки
Узнать подробнее
Читайте также:
«У вас обновление»: в Дирекции фестивалей Белгорода снова сменился руководительВ торговом доме «Горин продукт» в Белгородском районе сменился директорВ проблемном старооскольском водоканале сменилось начальство
#Белгородская область#Экономика#Директор#Птицефабрика#Эксклюзив#Кадровые перестановки#Алина Харина#Генеральный директор#Белгородский бизнес
Подпишитесь
Белгородскую область атаковал беспилотник: сработала система ПВО
Сегодня, 11:03
Белгородский застройщик «Вега» требует с налоговой через суд 17,4 млн рублей
Сегодня, 08:27
На Соборной в Белгороде убрали фотографии Пригожина и Уткина
Сегодня, 10:26
В Белгороде начали подготавливать бронеплёнку для школ и детсадов
Сегодня, 12:12
Стали известны подробности об украденном памятнике итальянцам в Белгородской области
Сегодня, 08:16
Цветы, флаги, кувалды: как выглядит народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде
Сегодня, 07:17