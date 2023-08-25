В Белгородской птицефабрике сменилось руководство

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
АО «Белгородская птицефабрика» зарегистрирована в Белгороде в 2022 году. С 25 ноября прошлого года руководителем организации был Роман Калинин. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», 23 августа эту должность занял Александр Соляр. Отметим, что компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы.
Также известно, что Александр Соляр является генеральным директором ООО «Белгородский бройлер», АО «Белгородский комбикормовый завод» и АО «Шебекинские комбикорма».
Ранее стало известно, что в новом ресторане Зотова «Иве» в Белгороде уже сменили директора. Вера Горина, руководившая компанией с момента её открытия в октябре прошлого года, покинула пост директора. Вместо неё руководителем фирмы стала Ольга Литягина.