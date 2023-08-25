В Белгородской птицефабрике сменилось руководство

Ранее стало известно, что в новом ресторане Зотова «Иве» в Белгороде уже сменили директора. Вера Горина, руководившая компанией с момента её открытия в октябре прошлого года, покинула пост директора. Вместо неё руководителем фирмы стала Ольга Литягина.