В Белгороде убирают фото Пригожина, а данные по амброзии не сходятся

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде за ночь заполнился цветами. Туда же, к портретам Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, принесли символику ЧВК «Вагнер», флаг России. Находился мемориал за музеем-диорамой у памятника воинам-интернационалистам.
Но не только здесь решили почтить память Пригожина. Фото и цветы накануне вечером появились возле Вечного огня. Однако уже 25 августа стало известно, что на Соборной площади фотографии исчезли. Причём убрали не только портреты Пригожина и Уткина, но и гвоздики.
В Росавиации заявили, что на борту разбившегося самолёта был Пригожин. Летел самолёт из Москвы в Санкт-Петербург. Крушение он потерпел в районе населённого пункта Куженкино в Тверской области. Как сообщалось, на борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.
Ранее президент Владимир Путин высказался о крушении самолёта с Пригожиным на борту. Президент выразил соболезнования семьям погибших при крушении. Известного бизнесмена Путин назвал талантливым человеком с тяжёлой судьбой.
Стало известно, что Сергей Полхов покинул пост руководителя департамента городского хозяйства при мэрии Белгорода. Как сообщается, он ушёл по собственному желанию, поскольку нашёл работу в другом регионе, рассказали в горадминистрации.
Временно исполняет обязанности руководителя департамента заместитель руководителя департамента городского хозяйства Светлана Новикова, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».
Однако это не единственные кадровые перестановки, произошедшие в последнее время в Белгородской области. Заместителем министра экономического развития региона стал Михаил Баштовой. Ранее он руководил отделом стратегического планирования минэкономразвития Белгородской области.
В мэрии и Россельхознадзоре расходятся данные об очагах амброзии в Белгороде. Согласно данным городской администрации, амброзия полыннолистная произрастает в областном центре на территориях общего пользования на площади 79 тыс. кв. метров.
По словам чиновников, они систематически проверяют карантинные объекты, и их ликвидацией занимаются Белгорблагоустройство, хозяйствующие субъекты, строительные организации, управляющие компании и ТСЖ. Интересно, что в мэрии заявили, что от белгородцев поступила всего одна жалоба на амброзию.
При этом в Россельхознадзоре сообщается о семи очагах амброзии на площади 246,85 га (2 468 500 кв. м).
Примечательно, что ранее белгородцы в соцсетях неоднократно жаловались на заросли опасного сорняка. Кусты амброзии заметили и на клумбах, и рядом с жилыми домами и детскими площадками.