В Белгороде убирают фото Пригожина, а данные по амброзии не сходятся

В Росавиации заявили, что на борту разбившегося самолёта был Пригожин. Летел самолёт из Москвы в Санкт-Петербург. Крушение он потерпел в районе населённого пункта Куженкино в Тверской области. Как сообщалось, на борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа.