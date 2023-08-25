В Белгороде отремонтируют пандусы и подходы от моста через Северский Донец

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Заказчиком ремонтных работ выступило Белгорблагоустройство. Начальная цена госзакупки — 1,9 млн ₽. Согласно документам, срок исполнения работ составляет 30 дней с даты заключения контракта.
В техническом задании говорится, что от исполнителя требуется закупка необходимых материалов: бортового камня, тротуарной плитки, строительного песка, цементно-песчаной смеси, — а также прописаны их чёткие технические характеристики и требования к качеству.
Дополнительно заказчик разработает схему организации дорожного движения и ограждения мест работ, установит защитные сооружения.