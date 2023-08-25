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В Белгороде отремонтируют пандусы и подходы от моста через Северский Донец

В Белгороде отремонтируют пандусы и подходы от моста через Северский Донец

25 августа 2023, 08:24
Фото: Ирина Тропина / 1MI
В Белгороде отремонтируют пандусы и подходы от моста через Северский Донец
18 августа на сайте госзакупок появился заказ на ремонт подходов от моста через Северский Донец и колясочных съездов. Окончание подачи заявок — 28 августа.

Заказчиком ремонтных работ выступило Белгорблагоустройство. Начальная цена госзакупки — 1,9 млн ₽. Согласно документам, срок исполнения работ составляет 30 дней с даты заключения контракта.

В техническом задании говорится, что от исполнителя требуется закупка необходимых материалов: бортового камня, тротуарной плитки, строительного песка, цементно-песчаной смеси, — а также прописаны их чёткие технические характеристики и требования к качеству.

Дополнительно заказчик разработает схему организации дорожного движения и ограждения мест работ, установит защитные сооружения.

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#Город#Ремонт#Мост#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Северский донец#Заказ#Белгород#Татьяна Лукащева
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