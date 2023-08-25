В Белгороде начали подготавливать бронеплёнку для школ и детсадов

Как сообщается, противоударная плёнка поступает в 120-метровых рулонах. Для её подготовки проводят разметку в цифровой платформе, печатают лекала, а затем приступают к раскройке. В первую очередь готовую плёнку направят в детские сады и школы, а потом — в колледжи и техникумы.