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Подготовка бронеплёнки в Белгороде

В Белгороде начали подготавливать бронеплёнку для школ и детсадов

25 августа 2023, 12:12
Фото: "Белгород-медиа"
Подготовка бронеплёнки в Белгороде
В областном центре приступили к нарезке противоударной плёнки. Раскройные цеха появились на базе 12 учебных заведений, в том числе БГТУ и БелГУ, сообщили в мэрии.
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Школы

В Белгороде начали подготавливать бронеплёнку для детсадов и школ. Её нарезают в раскройных цехах на базе 12 учебных заведений: в ссузах, НИУ «БелГУ», БГТУ им. Шухова.

К работе привлекли учителей, мастеров производственного обучения, студенческий актив, волонтёров. Грузить и разгружать плёнку помогают сотрудники Белгорблагоустройства.

Как сообщается, противоударная плёнка поступает в 120-метровых рулонах. Для её подготовки проводят разметку в цифровой платформе, печатают лекала, а затем приступают к раскройке. В первую очередь готовую плёнку направят в детские сады и школы, а потом — в колледжи и техникумы.

Тем временем родители учащихся школы №19 жалуются губернатору Вячеславу Гладкову на окна, которые держатся на «честном слове». Белгородцы переживают за окна, на которые наклеят плёнку. При этом в мэрии сообщили, что менять окна будут в рамках капремонта в 2024-2025. Ответом администрации горожане были, мягко говоря, недовольны.

«Держатся на честном слове»: белгородцы переживают за окна, на которые наклеят плёнку
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#Город#Белгородская область#Школы#Новости Белгорода#Детсады#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Ссуз#Бронеплёнка
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