В Белгороде начали подготавливать бронеплёнку для школ и детсадов

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В Белгороде начали подготавливать бронеплёнку для детсадов и школ. Её нарезают в раскройных цехах на базе 12 учебных заведений: в ссузах, НИУ «БелГУ», БГТУ им. Шухова.
К работе привлекли учителей, мастеров производственного обучения, студенческий актив, волонтёров. Грузить и разгружать плёнку помогают сотрудники Белгорблагоустройства.
Как сообщается, противоударная плёнка поступает в 120-метровых рулонах. Для её подготовки проводят разметку в цифровой платформе, печатают лекала, а затем приступают к раскройке. В первую очередь готовую плёнку направят в детские сады и школы, а потом — в колледжи и техникумы.
Тем временем родители учащихся школы №19 жалуются губернатору Вячеславу Гладкову на окна, которые держатся на «честном слове». Белгородцы переживают за окна, на которые наклеят плёнку. При этом в мэрии сообщили, что менять окна будут в рамках капремонта в 2024-2025. Ответом администрации горожане были, мягко говоря, недовольны.