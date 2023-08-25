Управляющая кинотеатра в Белгороде: речь о прокате «Оппенгеймера» даже не велась

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
По словам Анастасии Савченко, по фильму «Оппенгеймер» речь о возможности проката в Белгородском кинотеатре «ГриннФильм» пока не велась. Вероятно, это касается и других кинотеатров в Белгороде, так как данных о скором показе картины нигде опубликовано не было.
Зато опубликовали дату премьеры фильма «Барби» — 9 сентября. Но есть один нюанс: цифровой релиз фильма может быть перенесён на 16-е число того же месяца, из-за чего сроки проката в кинотеатрах также могут сдвинуться. Как пояснила управляющая кинотеатром, точной информации по этому поводу на данный момент нет.
СМИ ранее сообщали, что копию фильма «Барби» могут привезти из Армении. Анастасия Савченко прокомментировала и эту информацию:
Посредники, с которыми осуществлялись переговоры, не уточняли, откуда будет фильмокопия.
Фильм «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана вышел этим летом. Картина повествует о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия. Работа получила высокие оценки от критиков и зрителей, но для России из-за санкций осталась недоступной.
Напомним, что на днях в соцсетях кинотеатров Белгорода появилась информация о старте проката «Барби» 9 сентября. А об «Оппенгеймере», похоже, придётся забыть.