Управляющая кинотеатра в Белгороде: речь о прокате «Оппенгеймера» даже не велась

Зато опубликовали дату премьеры фильма «Барби» — 9 сентября. Но есть один нюанс: цифровой релиз фильма может быть перенесён на 16-е число того же месяца, из-за чего сроки проката в кинотеатрах также могут сдвинуться. Как пояснила управляющая кинотеатром, точной информации по этому поводу на данный момент нет.