Украинец с гражданством РФ приехал под Белгород, чтобы затем вступить в ВСУ

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
В Шебекино задержали 56-летнего жителя Калининградской области. Он хотел перейти границу и вступить в ВСУ.
По информации источника, мужчину накануне вечером задержали сотрудники ФСБ. Как сообщается, подозреваемый — уроженец Житомирской области, однако российское гражданство он получил ещё в 1996 году. С тех пор мужчина жил в Калининграде.
Раньше фигурант работал таксистом и увлекался торговлей на бирже. После начала спецоперации мужчина осудил действия России.
22 августа мужчина приехал в Шебекино. Там он намеревался перейти границу, чтобы затем вступить в ВСУ и участвовать в боевых действиях против ВС РФ.
Жителя Калининграда задержали. Против него возбудили уголовное дело за покушение на государственную измену (ст. 275 УК РФ).