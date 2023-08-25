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Под Белгородом задержали калининградца по подозрению в госизмене

Украинец с гражданством РФ приехал под Белгород, чтобы затем вступить в ВСУ

25 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI

Под Белгородом задержали калининградца по подозрению в госизмене

Мужчина собирался перейти границу в Шебекино, но его поймали. На него завели уголовное дело за покушение на госизмену, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Шебекино задержали 56-летнего жителя Калининградской области. Он хотел перейти границу и вступить в ВСУ.

По информации источника, мужчину накануне вечером задержали сотрудники ФСБ. Как сообщается, подозреваемый — уроженец Житомирской области, однако российское гражданство он получил ещё в 1996 году. С тех пор мужчина жил в Калининграде.

Раньше фигурант работал таксистом и увлекался торговлей на бирже. После начала спецоперации мужчина осудил действия России.

22 августа мужчина приехал в Шебекино. Там он намеревался перейти границу, чтобы затем вступить в ВСУ и участвовать в боевых действиях против ВС РФ.

Жителя Калининграда задержали. Против него возбудили уголовное дело за покушение на государственную измену (ст. 275 УК РФ).

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Шебекино#Калининградская область#Гражданство#Наталья Корявых#Спецоперация#ВСУ#Военные действия#СВО#Покушение на госизмену#Житомирская область
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